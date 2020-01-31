В Государственный Исторический музей вернутся уникальные парные глобусы Блау
28 января в Государственном историческом музее состоялась презентация памятников XVII века из фондов ГИМ – земного и небесного глобусов. Эти парные модели были изготовлены в 1647 году в мастерской известного голландского картографа Яна Блау.
Картами и атласами мастерской Блау пользовался Петр I. Парные глобусы дарили друг другу короли в знак особого почтения. В России в XVIII веке голландские глобусы пользовались спросом у высокопоставленных лиц – бояр и церковных иерархий, но в наши дни это большая редкость. Сейчас глобусы Блау хранятся только в Папском музее Ватикана и в Лувре, а в России это единственная пара.
Традиция изготавливать глобусы парой соответствует мышлению людей того времени. Их видение, что наша планета имеет форму шара, тесно увязывалось с движением светил. Их изображения встречаются на полотнах Питера Брейгеля, Яна Вермеера и других живописцев.
Историки предполагают, что земной и небесный глобусы попали в Россию в конце XVII века: тогда голландцы занимали лидирующие позиции в составлении карт, их корабли плавали по всему миру и возвращались с самым ценным грузом – новыми знаниями.
Музей приобрел глобусы в 1922 году у семьи немецкого инженера Айшкор. Они экспонировались в ГИМ до 1986 года, но затем им потребовалась реставрация. Технологий и средств для такой тонкой работы на тот момент не было, и на протяжении 20 лет уникальные экспонаты находились в запасниках в разобранном виде.
В 2017 году началось восстановление модели земного шара. Работы длились два года, и еще два года уйдет на восстановление его пары – небесного глобуса. По словам реставраторов, основная сложность заключается в том, чтобы смонтировать обратно на сферу глобуса демонтированные ранее сегменты. Для этого свои усилия объединили пять отделов Центра Грабаря: графики, инженерной части, реставрации дерева, металла и физико-химических исследований.
С 2018 года реставрационный процесс поддерживает юридическая фирма «Городисский и Партнеры», практикующая в области интеллектуальной собственности. Планируется, что к концу 2021 года редкие артефакты вернутся в постоянную экспозицию Исторического музея.