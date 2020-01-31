В Государственный Исторический музей вернутся уникальные парные глобусы Блау

Музей приобрел глобусы в 1922 году у семьи немецкого инженера Айшкор. Они экспонировались в ГИМ до 1986 года, но затем им потребовалась реставрация. Технологий и средств для такой тонкой работы на тот момент не было, и на протяжении 20 лет уникальные экспонаты находились в запасниках в разобранном виде.

В 2017 году началось восстановление модели земного шара. Работы длились два года, и еще два года уйдет на восстановление его пары – небесного глобуса. По словам реставраторов, основная сложность заключается в том, чтобы смонтировать обратно на сферу глобуса демонтированные ранее сегменты. Для этого свои усилия объединили пять отделов Центра Грабаря: графики, инженерной части, реставрации дерева, металла и физико-химических исследований.



С 2018 года реставрационный процесс поддерживает юридическая фирма «Городисский и Партнеры», практикующая в области интеллектуальной собственности. Планируется, что к концу 2021 года редкие артефакты вернутся в постоянную экспозицию Исторического музея.