В Гренландии обнаружили вулкан, появившийся при разломе континента

Суперконтинент Пангея начал распадаться около 200 млн лет назад. Между восточной Северной Америкой и северо-западной Африкой сформировался Атлантический океан, но Гренландия (составлявшая одно целое с Северной Америкой) и Европа все еще находились вместе. Считается, что разделение Европы и Гренландии случилось в палеоцене (около 60 млн лет назад). Исследователи надеются, что обнаруженный вулкан может натолкнуть на новое понимание этого разделения, продолжающегося и сегодня.