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Наука

В Гренландии обнаружили вулкан, появившийся при разломе континента

06 декабря 2019
Вулкан у берегов Гренландии
Это открытие может пролить свет на то, как появился самый большой в мире остров.

Уникальный вулкан находится у западного побережья Гренландии. В этом регионе велось разведывание месторождений нефти, которое не принесло результатов нефтедобытчикам, но обрадовало ученых: исследователи из Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS) продолжили изучение местности и нашли вулкан.

«В некоторых образцах из скважины к западу от Нуука было обнаружено очень высокое содержание элементов циркония и ниобия. Это характерно для типа вулканов, формировавшихся при распаде континента. Данный вулкан образовался 95 миллионов лет назад, после раскола Пангеи», – Кристиан Кнудсен, исследователь GEUS.

Ученые выяснили, что вулкан, схожий по форме с африканским Килиманджаро, в какой-то момент находился на суше. Исследователи обнаружили в извлеченных с морского дна образцах большие объемы вулканического стекла. Это доказывает, что вулкан извергал лаву в воздух достаточно высоко для того, чтобы она охладилась и превратилась в стекло.

Съемки вулкана с подводного аппарата Shnkai6500
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Суперконтинент Пангея начал распадаться около 200 млн лет назад. Между восточной Северной Америкой и северо-западной Африкой сформировался Атлантический океан, но Гренландия (составлявшая одно целое с Северной Америкой) и Европа все еще находились вместе. Считается, что разделение Европы и Гренландии случилось в палеоцене (около 60 млн лет назад). Исследователи надеются, что обнаруженный вулкан может натолкнуть на новое понимание этого разделения, продолжающегося и сегодня.