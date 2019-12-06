В Гренландии обнаружили вулкан, появившийся при разломе континента

Уникальный вулкан находится у западного побережья Гренландии. В этом регионе велось разведывание месторождений нефти, которое не принесло результатов нефтедобытчикам, но обрадовало ученых: исследователи из Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS) продолжили изучение местности и нашли вулкан.
Ученые выяснили, что вулкан, схожий по форме с африканским Килиманджаро, в какой-то момент находился на суше. Исследователи обнаружили в извлеченных с морского дна образцах большие объемы вулканического стекла. Это доказывает, что вулкан извергал лаву в воздух достаточно высоко для того, чтобы она охладилась и превратилась в стекло.
Суперконтинент Пангея начал распадаться около 200 млн лет назад. Между восточной Северной Америкой и северо-западной Африкой сформировался Атлантический океан, но Гренландия (составлявшая одно целое с Северной Америкой) и Европа все еще находились вместе. Считается, что разделение Европы и Гренландии случилось в палеоцене (около 60 млн лет назад). Исследователи надеются, что обнаруженный вулкан может натолкнуть на новое понимание этого разделения, продолжающегося и сегодня.