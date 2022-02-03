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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

В Хакасии впервые нашли амулет с фрагментом человеческой кости

Мария Фролова

Фото: Е.С. Богданов, А.В. Выборнов. Подвеска-амулет из тагарского захоронения

Амулет у правой руки найденного скелета

Фото: Е.С. Богданов, А.В. Выборнов. Подвеска-амулет из тагарского захоронения

Ученые считают, что находка была «ключом» для успешного перехода в загробный мир.

В Хакасии впервые нашли амулет с человеческой костью в составе. Это первая подобная находка за 300-летнюю историю археологического изучения региона, сообщил замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН по научно-организационной работе, кандидат исторических наук Константин Павленок.

По словам ученого, необычное украшение нашли в одном из погребальных комплексов тагарской культуры Станции Казановская-1. Амулет из бронзовых украшений-пронизок, сердоликовой бусины, клыка кабарги и фрагментом грудины мужчины сопровождал погребенную женщину.

Фото: Е.С. Богданов, А.В. Выборнов, могильник Станция Казановская-1
Фото: Е.С. Богданов, А.В. Выборнов, могильник Станция Казановская-1

«Это феномен, который еще предстоит изучить. В серии последующих лабораторных исследований мы попытаемся установить связь с между погребенными в одном могильнике и получить более ясное представление об особенностях погребального обряда представителей тагарской археологической культуры. Генетические исследования покажут, был ли носитель амулета родственником человека, которому принадлежала кость в амулете, или это был представитель иного этноса, или же украшение было «магическим инструментом», — сказал автор раскопок, кандидат исторических наук Евгений Богданов. 

Он пояснил National Geographic Россия, что кость «предка» или «особого» воина-мужчины могла быть ключом для успешного перехода в загробный мир. Подобный аспект был зафиксирован этнографами у многих сибирских и азиатских народов.

Фото: Е.С. Богданов, А.В. Выборнов, могильник Станция Казановская-1
Амулет крупным планом
Фото: Е.С. Богданов, А.В. Выборнов, могильник Станция Казановская-1

Во время археологических работ в 2020-2021 гг. на месте расширения железной дороги в Аскизском районе Республики Хакасия сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили памятники практически всех археологических культур, распространенных в этом регионе. Ученые предполагают, что их дальнейшие исследования прольют свет на культурные взаимоотношения местного населения, бытовой уклад и многое другое. 

Могильник Станция Казановская-1 содержит каменные курганы-ограды раннего этапа тагарской культуры (VIII-VI вв. до н. э.), а также впускные погребения тесинской культуры (II в. до н. э. - I в. н. э.).

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