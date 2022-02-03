В Хакасии впервые нашли амулет с фрагментом человеческой кости

Ученые считают, что находка была «ключом» для успешного перехода в загробный мир.

В Хакасии впервые нашли амулет с человеческой костью в составе. Это первая подобная находка за 300-летнюю историю археологического изучения региона, сообщил замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН по научно-организационной работе, кандидат исторических наук Константин Павленок.

По словам ученого, необычное украшение нашли в одном из погребальных комплексов тагарской культуры Станции Казановская-1. Амулет из бронзовых украшений-пронизок, сердоликовой бусины, клыка кабарги и фрагментом грудины мужчины сопровождал погребенную женщину.

Фото: Е.С. Богданов, А.В. Выборнов, могильник Станция Казановская-1

«Это феномен, который еще предстоит изучить. В серии последующих лабораторных исследований мы попытаемся установить связь с между погребенными в одном могильнике и получить более ясное представление об особенностях погребального обряда представителей тагарской археологической культуры. Генетические исследования покажут, был ли носитель амулета родственником человека, которому принадлежала кость в амулете, или это был представитель иного этноса, или же украшение было «магическим инструментом», — сказал автор раскопок, кандидат исторических наук Евгений Богданов.

Он пояснил National Geographic Россия, что кость «предка» или «особого» воина-мужчины могла быть ключом для успешного перехода в загробный мир. Подобный аспект был зафиксирован этнографами у многих сибирских и азиатских народов.

Амулет крупным планом Фото: Е.С. Богданов, А.В. Выборнов, могильник Станция Казановская-1

Во время археологических работ в 2020-2021 гг. на месте расширения железной дороги в Аскизском районе Республики Хакасия сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили памятники практически всех археологических культур, распространенных в этом регионе. Ученые предполагают, что их дальнейшие исследования прольют свет на культурные взаимоотношения местного населения, бытовой уклад и многое другое.

Могильник Станция Казановская-1 содержит каменные курганы-ограды раннего этапа тагарской культуры (VIII-VI вв. до н. э.), а также впускные погребения тесинской культуры (II в. до н. э. - I в. н. э.).