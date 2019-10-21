В Иерусалиме нашли дорогу, которую построил Понтий Пилат

Фрагменты дороги были обнаружены британскими археологами ещё в 1894 году, однако раскопки начались всего шесть лет назад. За это время исследователи раскопали около 220 метров мостовой. Под брусчаткой было найдено более 100 монет, благодаря которым удалось определить дату постройки — дорога была возведена примерно в 31 году нашей эры. Ученые предполагают, что строительство было заказано прокуратором Понтием Пилатом.

Скорее всего, древняя аллея использовалась паломниками. Она начинается у Силоамского пруда в районе Южных ворот и заканчивается у подножия Храмовой горы. Пруд упоминается в евангельской истории об исцелении Иисусом Христом слепого.