В Иерусалиме нашли дорогу, которую построил Понтий Пилат

Фрагменты дороги были обнаружены британскими археологами ещё в 1894 году, однако раскопки начались всего шесть лет назад. За это время исследователи раскопали около 220 метров мостовой. Под брусчаткой было найдено более 100 монет, благодаря которым удалось определить дату постройки — дорога была возведена примерно в 31 году нашей эры. Ученые предполагают, что строительство было заказано прокуратором Понтием Пилатом.
Скорее всего, древняя аллея использовалась паломниками. Она начинается у Силоамского пруда в районе Южных ворот и заканчивается у подножия Храмовой горы. Пруд упоминается в евангельской истории об исцелении Иисусом Христом слепого.
2000-year-old 'lost' street built by Pontius Pilate uncovered in Jerusalem https://t.co/TWUjPX1uHk— The Independent (@Independent) October 21, 2019
Улица длиной 600 метров и шириной около восьми метров была вымощена большими каменными плитами. Исследователи подсчитали, что при строительстве использовалось около десяти тысяч тонн известковой скальной породы. Для того времени это было очень внушительное сооружение, которое требовало серьёзных навыков для постройки. Во время раскопок археологи также нашли наконечники стрел, метательные камни и обгоревшее дерево. Ученые предполагают, что это следствие захвата Иерусалима римскими солдатами в 70 году нашей эры.
Исследователи считают, что Пилат мог построить улицу для уменьшения напряженности в отношениях с еврейским населением.
Исследование было опубликовано в журнале Института археологии Тель-Авивского университета.