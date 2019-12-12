В индонезийской пещере найдена древнейшая жанровая картина

Международная группа ученых из Австралии и Индонезии исследовала пещеры острова Сулавеси. В задачу входило изучение древних миграций: поисков путей, по которым 50 тысяч лет назад люди пришли в Юго-Восточную Азию и Австралию.



В 2017 году индонезийский археолог Пак Хамрулла (Pak Hamrullah) заметил проем в известняковой стене одной из пещер. В конце небольшого туннеля находился грот, а его стену украшал необычный рисунок, выполненный рыжей охрой. В отличие от большинства известных наскальных картин, изображение было жанровой сценой с участием нескольких персонажей. Кроме того, археологи обнаружили выточенные фигурки, скребки и сотни «карандашей» из красных пигментов.



Рисунок покрывает 5-метровый участок стены. Его тема – охота: восемь вооруженных копьями фигур териантропов преследуют яванских свиней (лат. Sus verrucosus) и карликовых буйволов (лат. Bubalus depressicornis). Эти представители фауны до сих пор встречаются на Сулавеси. Относительно изображения полулюдей-полуживотных есть две версии: либо художник показал охотников, замаскировавшихся под зверей, либо картина отражает мифологию и верования древних жителей острова.