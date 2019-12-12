В индонезийской пещере найдена древнейшая жанровая картина

Международная группа ученых из Австралии и Индонезии исследовала пещеры острова Сулавеси. В задачу входило изучение древних миграций: поисков путей, по которым 50 тысяч лет назад люди пришли в Юго-Восточную Азию и Австралию.
В 2017 году индонезийский археолог Пак Хамрулла (Pak Hamrullah) заметил проем в известняковой стене одной из пещер. В конце небольшого туннеля находился грот, а его стену украшал необычный рисунок, выполненный рыжей охрой. В отличие от большинства известных наскальных картин, изображение было жанровой сценой с участием нескольких персонажей. Кроме того, археологи обнаружили выточенные фигурки, скребки и сотни «карандашей» из красных пигментов.
Рисунок покрывает 5-метровый участок стены. Его тема – охота: восемь вооруженных копьями фигур териантропов преследуют яванских свиней (лат. Sus verrucosus) и карликовых буйволов (лат. Bubalus depressicornis). Эти представители фауны до сих пор встречаются на Сулавеси. Относительно изображения полулюдей-полуживотных есть две версии: либо художник показал охотников, замаскировавшихся под зверей, либо картина отражает мифологию и верования древних жителей острова.
Сейчас подведены итоги исследования. Радиоуглеродный анализ позволил определить возраст картины – 43,9 тысячи лет. Специалисты напоминают, что это не самый старый рисунок в мире: простейшие зигзаги, линии и символы человек наносил на поверхности и ранее. В Южной Африке было найдено подобное примитивное изображение, созданное 73 000 лет назад. Однако картина из Сулавеси – самый древний пример фигуративной живописи – искусства, которое требует большого мастерства и развитого мышления.
Ранее в пещере на Борнео было обнаружено изображение быка, возраст того рисунка оценен в 40 000 лет. Таким образом, ранние индонезийцы создавали произведения, отражавшие их связь с природой, окружающим миром и высшими силами. И происходило это задолго до того, как искусство появилось в Европе.
Посмотрите на сцену охоты, изображенную древними чилийцами – но значительно позднее, 10 тысяч лет назад.