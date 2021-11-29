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Наука

В Исландии создают первую в мире «вулканическую обсерватория»

Анастасия Баринова
29 ноября 2021
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Фото: KMT/Phys.org
Исследование магмы в ее естественном состоянии обогатит науку.

Исландия богата вулканами. Здесь их несколько десятков, и ученые решили взглянуть на них по-новому.

Например, в кратере Крафла на северо-востоке страны хотят пробурить двухкилометровую скважину, чтобы на ее базе заработала первая в мире подземная вулканическая обсерватория.

Стоимость проекта «Krafla Magma Testbed» (KMT) оценивается в 100 миллионов долларов. Работы над ним начались в 2014 году, но практические шаги намечены лишь на 2024-й. Изыскания ведет команда из 38 научно-исследовательских институтов 11 стран, включая США, Великобританию и Францию. Они должны изучить магму до того, как она изверглась на поверхность земли, ведь о ее состоянии под землей до сих пор почти ничего не известно.

Ученые надеются, что полученные знания позволят совершить прорыв в фундаментальной науке и заложить основу геотермальной энергетики супергорячих пород. Возможно, они также помогут лучше прогнозировать извержения вулканов.

«Знание о том, где расположена магма, жизненно важно, чтобы подготовиться к извержению. Без этого мы почти слепы. Но мы никогда не наталкивались на подземную магму, за исключением случайных наблюдений во время бурения на Гавайях и в Кении, а также в Крафле в 2009 году», – вулканолог Паоло Папале.

Как и многие научные открытия, идея о создании обсерватории магмы возникла случайно. В 2009 году, когда инженеры расширяли геотермальную электростанцию ​​Крафла, буровая установка попала в карман магмы на глубине 2,1 километра. Из скважины повалил дым, а лава поднялась на девять метров вверх, повредив буровую аппаратуру. Но извержения не было, и никто не пострадал.

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Iceland Deep Drilling Projectc/Phys.org Инцидент 2009 года

Вулканологи поняли, что они находятся в пределах досягаемости магматического кармана, который, по оценкам, содержит около 500 миллионов кубических метров этого вещества. Ученые удивились, обнаружив магму так близко к поверхности: они полагали, что минимальное расстояние составляет 4,5 км.

Специалисты обследовали выплеснувшуюся магму и обнаружили, что она аналогична той, что появилась из извержения 1724 года. Это значит что ей не меньше 300 лет. 

«Это открытие может стать огромным прорывом в нашей способности понимать множество разных вещей: от происхождения континентов до динамики вулканов и геотермальных систем».

Эта случайная находка также порадовала исландское национальное энергетическое агентство. Температура пара, который вырвался на поверхность, составила 450 °C. Это самый высокий показатель из когда-либо зарегистрированных, а значит, на этом месте можно создавать мощные геотермальные станции.

Однако работа идет медленно по множеству причин. Необходимо доработать существующие технологии, ведь самое бурение проводится в экстремальных условиях, а значит, требует особой аппаратуры, устойчивой к коррозии и перегреву.

Также есть вероятность того, что операция может спровоцировать извержение вулкана. Но геофизик из Аляски Джон Эйчелбергер не разделяет этих опасений. По его мнению, это тоже самое, что тыкать слона иглой: «В общей сложности дюжина дыр поразила магму в трех разных местах мира, и ничего страшного не произошло».

Посмотрите на пробуждение другого исландского вулкана.

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