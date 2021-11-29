В Исландии создают первую в мире «вулканическую обсерватория»

Исландия богата вулканами. Здесь их несколько десятков, и ученые решили взглянуть на них по-новому.
Например, в кратере Крафла на северо-востоке страны хотят пробурить двухкилометровую скважину, чтобы на ее базе заработала первая в мире подземная вулканическая обсерватория.
Стоимость проекта «Krafla Magma Testbed» (KMT) оценивается в 100 миллионов долларов. Работы над ним начались в 2014 году, но практические шаги намечены лишь на 2024-й. Изыскания ведет команда из 38 научно-исследовательских институтов 11 стран, включая США, Великобританию и Францию. Они должны изучить магму до того, как она изверглась на поверхность земли, ведь о ее состоянии под землей до сих пор почти ничего не известно.
Ученые надеются, что полученные знания позволят совершить прорыв в фундаментальной науке и заложить основу геотермальной энергетики супергорячих пород. Возможно, они также помогут лучше прогнозировать извержения вулканов.
Как и многие научные открытия, идея о создании обсерватории магмы возникла случайно. В 2009 году, когда инженеры расширяли геотермальную электростанцию Крафла, буровая установка попала в карман магмы на глубине 2,1 километра. Из скважины повалил дым, а лава поднялась на девять метров вверх, повредив буровую аппаратуру. Но извержения не было, и никто не пострадал.
Вулканологи поняли, что они находятся в пределах досягаемости магматического кармана, который, по оценкам, содержит около 500 миллионов кубических метров этого вещества. Ученые удивились, обнаружив магму так близко к поверхности: они полагали, что минимальное расстояние составляет 4,5 км.
Специалисты обследовали выплеснувшуюся магму и обнаружили, что она аналогична той, что появилась из извержения 1724 года. Это значит что ей не меньше 300 лет.
Эта случайная находка также порадовала исландское национальное энергетическое агентство. Температура пара, который вырвался на поверхность, составила 450 °C. Это самый высокий показатель из когда-либо зарегистрированных, а значит, на этом месте можно создавать мощные геотермальные станции.
Однако работа идет медленно по множеству причин. Необходимо доработать существующие технологии, ведь самое бурение проводится в экстремальных условиях, а значит, требует особой аппаратуры, устойчивой к коррозии и перегреву.
Также есть вероятность того, что операция может спровоцировать извержение вулкана. Но геофизик из Аляски Джон Эйчелбергер не разделяет этих опасений. По его мнению, это тоже самое, что тыкать слона иглой: «В общей сложности дюжина дыр поразила магму в трех разных местах мира, и ничего страшного не произошло».
Посмотрите на пробуждение другого исландского вулкана.