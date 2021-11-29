В Исландии создают первую в мире «вулканическую обсерватория»

Исландия богата вулканами. Здесь их несколько десятков, и ученые решили взглянуть на них по-новому.

Например, в кратере Крафла на северо-востоке страны хотят пробурить двухкилометровую скважину, чтобы на ее базе заработала первая в мире подземная вулканическая обсерватория.

Стоимость проекта «Krafla Magma Testbed» (KMT) оценивается в 100 миллионов долларов. Работы над ним начались в 2014 году, но практические шаги намечены лишь на 2024-й. Изыскания ведет команда из 38 научно-исследовательских институтов 11 стран, включая США, Великобританию и Францию. Они должны изучить магму до того, как она изверглась на поверхность земли, ведь о ее состоянии под землей до сих пор почти ничего не известно.

Ученые надеются, что полученные знания позволят совершить прорыв в фундаментальной науке и заложить основу геотермальной энергетики супергорячих пород. Возможно, они также помогут лучше прогнозировать извержения вулканов.