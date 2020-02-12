В Испании найдена пещера со следами древней резни

В испанских Пиренеях, в живописной горной местности региона Уэска, было найдено древнее захоронение. В пещере Эльс-Трокс (Els Trocs) находились 13 скелетов, погребенных в разное время. Самая многочисленная группа — четверо детей от 3 до 7 лет и пятеро взрослых, погибших насильственным образом около 7 300 лет назад. Они на 1 000 лет старше оставшихся скелетов. Там же были обнаружены кости животных, фрагменты керамических изделий и каменных орудий труда.
Останки интересны не только своим возрастом: они рассказывают настоящую криминальную историю каменного века. Все девять человек были не просто убиты — их жестоко мучили и забивали до смерти. У взрослых идентифицированы многочисленные раны, нанесенные выстрелами из лука, а детские скелеты сохранили следы ударов тупыми предметами.
Радиоуглеродное датирование позволило отнести их смерть к периоду между 5 326 и 5 067 годами до нашей эры: это время, когда охотники-собиратели переходили к оседлому образу жизни. А генетический анализ показал, что убитые могли быть представителями первой волны мигрантов неолита. Считается, что около 10 000 лет назад переселенцы с Ближнего Востока распространились по всей Европе.
Археологи предполагают, что они пали в борьбе за передел территории: захватчикам было важно не только занять плодородную землю, но и показать свое могущество. Также не исключено, что в основе конфликта лежали религиозные, межнациональные или культурные различия отдельных групп людей.
В пиренейской наскальной живописи есть батальные сцены между группами людей с луками в руках. Иногда ученым попадались стрелы и другие свидетельства битв того времени, но находка в пещере Эльс-Трокс — самая массовая. Она подтверждает гипотезу о том, что осознанное коллективное насилие появилось еще в эпоху неолита, на заключительной стадии первого этапа развития земледельческой культуры.