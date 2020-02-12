В Испании найдена пещера со следами древней резни

Останки интересны не только своим возрастом: они рассказывают настоящую криминальную историю каменного века. Все девять человек были не просто убиты — их жестоко мучили и забивали до смерти. У взрослых идентифицированы многочисленные раны, нанесенные выстрелами из лука, а детские скелеты сохранили следы ударов тупыми предметами.

Радиоуглеродное датирование позволило отнести их смерть к периоду между 5 326 и 5 067 годами до нашей эры: это время, когда охотники-собиратели переходили к оседлому образу жизни. А генетический анализ показал, что убитые могли быть представителями первой волны мигрантов неолита. Считается, что около 10 000 лет назад переселенцы с Ближнего Востока распространились по всей Европе.