В Италии нашли священный бассейн древних астрономов

Искусственное сооружение возрастом 2,5 тысячи лет ранее считалось военной гаванью.

Ученые заявили об открытии на бывшем острове-городе Мотия (запад Сицилии) священного бассейна древних финикийцев, который служил им для религиозных целей и отслеживания движения звезд. Ранее этот бассейн, известный как Котхон, считался военной гаванью.

Исследователи обнаружили Котхон в начале 20-х годов XX века, а сам бассейн датируется периодом между 550 и 397 годами до нашей эры. Раскопки в этом месте возобновились в 2002-2010 годах: в это время у края Котхана было обнаружено большое здание, храм в честь финикийского божества Баала. Эти находки ученые изучали следующие десять лет. Согласно последним данным исследователей, Котхон не был связан с морем и наполнялся из природных источников, а потому «не мог служить входом в гипотетический судоходный бассейн».

Фото: Antiquity

Кроме того, археологи нашли на месте раскопок погребальные камни, алтари, религиозные приношения и постамент в центре бассейна. На нем сохранились ступни высокой статуи: по мнению ученых, когда-то она изображала самого Баала. Расположение бассейна также позволяет предположить, что он был ориентирован по звездам. Древние астрономы могли использовать его для отслеживания движения небесных светил.

Ранее сообщалось, что с римских кораблей, затонувших у берегов Сицилии в 241 году до нашей эры, подняли четыре древних бронзовых тарана, каждый из которых весит 200 килограммов.