В Израиле найдены следы древней цивилизации, о которой почти ничего не известно

В 1872 году британские археологи задокументировали археологический памятник Тель-Эрани, расположенный на юге Израиля. Ученые не смогли точно датировать находки, но предположили, что на этом месте располагалась древняя Ливна или же филистимский город Геф. Раскопки начались в середине XX века, и тогда археологи обнаружили свидетельства железного века, но керамика не соответствовала стилю филистимлян. Дальнейшие изыскания позволили отнести стоянку к еще более раннему периоду: началу бронзового века. С тех пор этот участок находится под пристальным вниманием специалистов.



Недавно завершился очередной сезон экспедиции Института археологии Ягеллонского университета в Кракове. За шесть лет работы польские археологи нашли стену, руины здания и предметы быта, указывающие на присутствие переселенцев из Египта – в частности, характерные формы для выпечки хлеба и керамику. По мнению ученых, находившийся на этом участке город мог быть египетским торговым пунктом.



Под раскопанными руинами здания находилось еще одно сооружение, также напоминающее египетские постройки. Ученые относят его к Нагада – комплексу последовательных археологических культур додинастического периода Древнего Египта (примерно с 3150 по 3050 годы до нашей эры). Эта цивилизация изучена очень слабо.



По совокупности всех находок специалисты делают вывод о том, что местность Тель-Эрани стала одной из первых, куда пришли переселенцы с Нила. Более того: они вообще оказались здесь первыми людьми, поскольку во всех более ранних слоях следов присутствия человека нет.