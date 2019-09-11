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Наука

В Израиле найдены следы древней цивилизации, о которой почти ничего не известно

Анастасия Баринова
11 сентября 2019
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Фото: Institute of Archaeology of the Jagiellonian University
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Фото: Institute of Archaeology of the Jagiellonian University
Древний город был возведен более 5300 лет назад.

В 1872 году британские археологи задокументировали археологический памятник Тель-Эрани, расположенный на юге Израиля. Ученые не смогли точно датировать находки, но предположили, что на этом месте располагалась древняя Ливна или же филистимский город Геф. Раскопки начались в середине XX века, и тогда археологи обнаружили свидетельства железного века, но керамика не соответствовала стилю филистимлян. Дальнейшие изыскания позволили отнести стоянку к еще более раннему периоду: началу бронзового века. С тех пор этот участок находится под пристальным вниманием специалистов.

Недавно завершился очередной сезон экспедиции Института археологии Ягеллонского университета в Кракове. За шесть лет работы польские археологи нашли стену, руины здания и предметы быта, указывающие на присутствие переселенцев из Египта – в частности, характерные формы для выпечки хлеба и керамику. По мнению ученых, находившийся на этом участке город мог быть египетским торговым пунктом.

Под раскопанными руинами здания находилось еще одно сооружение, также напоминающее египетские постройки. Ученые относят его к Нагада – комплексу последовательных археологических культур додинастического периода Древнего Египта (примерно с 3150 по 3050 годы до нашей эры). Эта цивилизация изучена очень слабо.

По совокупности всех находок специалисты делают вывод о том, что местность Тель-Эрани стала одной из первых, куда пришли переселенцы с Нила. Более того: они вообще оказались здесь первыми людьми, поскольку во всех более ранних слоях следов присутствия человека нет.

Предположительную дату появления населенного пункта удалось установить по возрасту стены: она была возведена более 5300 лет назад. Ее точные размеры определить не получилось: после боев 1948-1949 годов в земле осталось множество снарядов, что препятствует корректной работе георадара. Тем не менее археологи считают, что стена должна была быть «поистине гигантской» и надеются, что в следующем сезоне они смогут приблизиться к пониманию ее величины.

Узнайте о столь же древнем поселении, найденном в дельте Нила.

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