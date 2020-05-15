Арсмирандит и леманнит: в камчатском вулкане обнаружили два новых минерала

Оба минерала имеют эксгаляционное происхождение — рост их кристаллов происходил непосредственно из вулканических газов. Поднявшись на поверхность из глубин земли, эти газы встретились с атмосферой и пониженными температурами, в результате чего и произошло осаждение арсмирандита и леманнита. Минералы были открыты при изучении минералогии фумарол — сравнительно небольших отверстий, через которые выходят горячие газы — вулкана Плоский Толбачик на Камчатке.

На первый взгляд минералы практически неотличимы друг от друга и представляют собой скопления изумрудно-зеленых кристаллов. Только детальный анализ выявляет их различие. Оба состоят из полиоксометаллатных кластеров, в центре которых находится атом железа (в арсмирандите) или титана (в леманните), которые окружены восемью атомами кислорода. Те, в свою очередь, окружены двенадцатью атомами меди, расположенными по вершинам кубооктаэдра.

Авторы работы рассказали о происхождении названий двух новых минералов. Арсмирандит отражает присутствие в минерале мышьяка (приставка ars от латинского arsenicum — названия химического элемента) и его удивительные особенности (mirandus — достойный удивления, поразительный, удивительный).

Леманнит назван в честь немецкого ученого Иоганна Готлоба Леманна, академика Санкт-Петербургской Императорской академии наук. Уроженец Саксонии, он прожил большую часть своей жизни в Дрездене, а в 1761 году прибыл в Санкт-Петербург, где был выбран академиком и директором Императорского кабинета природных материалов. 22 января 1767 года он, работая в химическом кабинете, отравился соединениями мышьяка, который входит в состав леманнита.

Посмотрите на шоколад, переливающийся всеми цветами радуги — к тому же абсолютно съедобный!