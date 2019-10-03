В Карелии нашли петроглифы из охры. Им более 5 тысяч лет

Ученые из Петрозаводского университета (ПетрГУ) впервые обнаружили на территории Карелии древнее изображение, которые было сделано природным красным красителем – охрой. Находка относится к эпохе неолита, ее возраст – более пяти тысяч лет, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Рисунок был найден в окрестностях деревни Тулгуба, у основания высокого скального обрыва. По данным пресс-службы, «это первая найденная писаница на территории Карелии, тогда как в Финляндии известно более 100 местонахождений рисунков, выполненных охрой».

Тулгубская писаница представляет собой горизонтальную, слегка изогнутую с одного края линию, на которой несколько вертикальных выступов. Археологи считают, что часть изображения утрачена. Похожие рисунки известны на наскальных изображениях из Финляндии; ученые интерпретируют их как изображение лодки с гребцами. Этот образ в древней культуре имеет много значений. Он одновременно связан с понятиями «община», «благополучие рода» и в то же время с представлениями об ином мире.

Исследователи считают, что тулгубская писаница относится к эпохе неолита и датируется IV тысячелетием до н. э. В дальнейшем они рассчитывают найти новые памятники первобытного искусства на территории этого региона.