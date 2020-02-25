В Китае найдена водоросль возрастом в миллиард лет

Исследователи совершили открытие, позволяющее лучше понять то, как эволюционировали фотосинтезирующие растения. На севере Китая была найдена окаменелая водоросль возрастом примерно миллиард лет. Это соответствует датировке для зеленых водорослей (Chlorophyta), однако находка выделяется из ряда подобных.

Растение длиной около 2 мм получило имя Proterocladus antiquus. По многим признакам древняя водоросль похожа на современные виды. Она уже тогда была многоклеточной, с дифференцированными клетками: наряду с обычными вытянутыми, водоросль имела округлые клетки с утолщенной стенкой.