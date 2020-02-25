В Китае найдена водоросль возрастом в миллиард лет

Исследователи совершили открытие, позволяющее лучше понять то, как эволюционировали фотосинтезирующие растения. На севере Китая была найдена окаменелая водоросль возрастом примерно миллиард лет. Это соответствует датировке для зеленых водорослей (Chlorophyta), однако находка выделяется из ряда подобных.
Растение длиной около 2 мм получило имя Proterocladus antiquus. По многим признакам древняя водоросль похожа на современные виды. Она уже тогда была многоклеточной, с дифференцированными клетками: наряду с обычными вытянутыми, водоросль имела округлые клетки с утолщенной стенкой.
When the ocean turned green: A one-billion-year-old multicellular chlorophyte https://t.co/NZl3HTcUjJ pic.twitter.com/bSsLlQ4vrk— Shuhai Xiao (@XiaoShuhai) February 24, 2020
Считается, что зеленые растения, способные к фотосинтезу, появились в период между палеопротерозойской эрой (2 500–1 600 миллионов лет назад) и криогением (720–635 миллионов лет назад). Результатом их эволюции являются более сложные формы, такие как современные деревья. Между тем самые первые водоросли были одноклеточными, а значит весь таксон зародился гораздо раньше.
Открытие P. antiquus позволяет точнее датировать этапы развития растений. Кроме того, оно показывает, какие группы водорослей доминировали в древнем океане, участвуя в связывании и накоплении углерода.
Посмотрите на гигантские скопления водорослей.