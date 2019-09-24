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Наука

В Китае тестируют систему оплаты проезда с помощью сканирования лиц

Анастасия Баринова
24 сентября 2019
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Фото: 寿司猫/Wikipedia
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Фото: Tse Sun Aman/Wikipedia
Проект реализуется в десяти крупных городах.

Китайские разработчики внедряют технологию распознавания лиц для оплаты товаров и услуг. С 2017 года в местной сети KFC можно оплатить подобным образом еду, а теперь к этим возможностям добавился проход в метро. Проект пока считается тестовым: его «обкатывают» в десяти городах, включая Цзинань, Шанхай, Циндао и Нанкин.

Реализацией занимается технологическая компания Tencent. Эксперимент ведется по двум направлениям: на нескольких станциях можно купить подобным образом билет в автомате, а на других считывание происходит прямо на турникетах. Однако последним способом пока могут воспользоваться только пассажиры старше 60 лет, имеющие право на бесплатный проезд. Затем система будет расширена на остальных льготников, а в перспективе высокотехнологичные турникеты будут считывать лица всех желающих сесть на поезд быстрее, снимая деньги с их банковских карточек или пропуская бесплатно.

В южно-китайском городе Шэньчжэнь, недавно присоединившемся к тестированию, система оплаты билета на метро с помощью считывания лиц действует на 18 станциях 11-й линии, где установлено 28 турникетов и 60 автоматов по продаже билетов. Сколько горожан пожелало принять участие в эксперименте, пока не сообщается, но известно, что в Цзинане ежедневно новой системой пользуется около 500 пассажиров.

По сообщению китайских СМИ, разработкой заинтересовалась Индия. В других странах мира к ней пока присматриваются, но реализовать в ближайшее время не планируют. Если в Китае 85% граждан одобряют системы оплату, использующие различные биометрические данные, то в Великобритании 61% людей категорически против.

В московском метро сканирование лиц пассажиров ведется давно – пока только с целью выявления людей, представляющих опасность, но до конца 2019 года столичные власти обещают начать применять ее и для оплаты проезда.

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