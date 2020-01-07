В Китае вспыхнул вирус неизвестного типа

В конце декабря в городе Ухань провинции Хубэй зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. К 3 января было выявлено 44 случая, при этом 11 человек находились в тяжелом состоянии. И хотя ни источника заболевания, ни путей его распространения выявлено не было – более 160 человек, тесно контактировавших с больными, были взяты под наблюдение.
Многие пациенты работали на местном рынке морепродуктов; сейчас он закрыт. Больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.
Mystery pneumonia outbreak in China sparks fear of deadly SARS virus https://t.co/rk2cUetHyw pic.twitter.com/pJEgFncQbM— CBS News (@CBSNews) January 2, 2020
В Гонконге новая форма пневмонии диагностирована у шести человек; все они незадолго до этого побывали в Ухане. На сегодняшний день число заболевших составило 59 человек, в тяжелом состоянии – пятеро. Заболевание уже вышло за рубеж: еще несколько пациентов ждут лечения в Сингапуре, среди них – 3-летняя девочка. В аэропортах Гонконга и Сингапура введены меры санитарного контроля: пассажиров из Уханя с повышенной температурой отправляют в карантин. Только в Гонконге выявлено 16 таких путешественников.
A Flight from Wuhan, #China, where an atypical pneumonia outbreak just happened, is receiving infection containment measures upon arrival at #Taiwan(?).— W. B. Yeats (@WBYeats1865) January 1, 2020
The woman filming this video said:
"We are not allowed to leave this plane, this person was infected"pic.twitter.com/ekNIg1p9DA
Возбудитель и причины появления вируса так и не установлены. К настоящему времени исключены грипп, птичий грипп, аденовирус, атипичная пневмония и другие известные заболевания дыхательных путей. Течение болезни напоминает тяжёлый острый респираторный синдром (SARS): атипичную пневмонию, получившую имя «пурпурная смерть». Вирус появился в Китае в 2002 году и регистрировался до июня 2003 года. За это время было отмечено 8437 случаев заболевания, из которых 813 закончились летальным исходом.
Всемирная организация здравоохранения следит за развитием вспышки заболевания в Китае, призвав уделить все силы на поиск возбудителя и путей борьбы с ним.