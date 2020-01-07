Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наука

В Китае вспыхнул вирус неизвестного типа

Анастасия Баринова
07 января 2020
14855805237_e35d8070ab_c.jpg
Фото: NIAID/Flickr
Похожий вирус в 2002-2003 годах убил свыше 800 человек по всему миру.

В конце декабря в городе Ухань провинции Хубэй зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. К 3 января было выявлено 44 случая, при этом 11 человек находились в тяжелом состоянии. И хотя ни источника заболевания, ни путей его распространения выявлено не было – более 160 человек, тесно контактировавших с больными, были взяты под наблюдение.

Многие пациенты работали на местном рынке морепродуктов; сейчас он закрыт. Больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

В Гонконге новая форма пневмонии диагностирована у шести человек; все они незадолго до этого побывали в Ухане. На сегодняшний день число заболевших составило 59 человек, в тяжелом состоянии – пятеро. Заболевание уже вышло за рубеж: еще несколько пациентов ждут лечения в Сингапуре, среди них – 3-летняя девочка. В аэропортах Гонконга и Сингапура введены меры санитарного контроля: пассажиров из Уханя с повышенной температурой отправляют в карантин. Только в Гонконге выявлено 16 таких путешественников.

Возбудитель и причины появления вируса так и не установлены. К настоящему времени исключены грипп, птичий грипп, аденовирус, атипичная пневмония и другие известные заболевания дыхательных путей. Течение болезни напоминает тяжёлый острый респираторный синдром (SARS): атипичную пневмонию, получившую имя «пурпурная смерть». Вирус появился в Китае в 2002 году и регистрировался до июня 2003 года. За это время было отмечено 8437 случаев заболевания, из которых 813 закончились летальным исходом.

Всемирная организация здравоохранения следит за развитием вспышки заболевания в Китае, призвав уделить все силы на поиск возбудителя и путей борьбы с ним.