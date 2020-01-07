В Китае вспыхнул вирус неизвестного типа

В конце декабря в городе Ухань провинции Хубэй зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. К 3 января было выявлено 44 случая, при этом 11 человек находились в тяжелом состоянии. И хотя ни источника заболевания, ни путей его распространения выявлено не было – более 160 человек, тесно контактировавших с больными, были взяты под наблюдение.



Многие пациенты работали на местном рынке морепродуктов; сейчас он закрыт. Больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.