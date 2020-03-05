В корсиканской библиотеке обнаружили редкую книгу Исаака Ньютона

«Математические начала натуральной философии» (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) были впервые опубликованы в 1687 году на латыни. Именно в этой книге Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения и три закона движения, легшие в основу классической механики. Советский физик Сергей Вавилов писал об этом труде: «В истории естествознания не было события более крупного, чем появление "Начал" Ньютона».

Позднее появились переводы на английский, но оригинальные издания представляют большую ценность для коллекционеров, учитывая, что было выпущено всего около 400 экземпляров. Один из них в 2016 году был продан на аукционе Christie за 3,7 миллиона долларов. В библиотеке Аяччо находится другой подобный экземпляр.