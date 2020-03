В корсиканской библиотеке обнаружили редкую книгу Исаака Ньютона

Среди книг на верхних полках был обнаружен фундаментальный труд ученого «Математические начала натуральной философии».

A first-edition copy of Isaac Newton's groundbreaking book laying out his three laws of motion, which became the foundation for modern physics, has been found at a library on the French island of Corsica https://t.co/40yxd646uM pic.twitter.com/0KqeoBfkIw