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Наука

В корсиканской библиотеке обнаружили редкую книгу Исаака Ньютона

05 марта 2020
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Фото: Tim Simpson / Flickr.com
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Фото: paukrus / Flickr.com
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Образец почерка Исаака Ньютона
Фото: Open Library / Flickr.com
Среди книг на верхних полках был обнаружен фундаментальный труд ученого «Математические начала натуральной философии».

Находку совершила директор по сохранению общественного наследия в библиотеке Феша в Аяччо Ваннина Ширински-Шихматова. Издание XVII века удалось найти благодаря указателю, составленному Люсьеном Бонапартом, братом Наполеона и родственником владельца библиотеки – французского кардинала Жозефа Феша. Сама библиотека была завещана Фешем городу Аяччо и сейчас входит в музейный комплекс его имени. Книга находилась в главном зале и была спрятана на верхних полках.

«Я нашла этот Святой Грааль в главной комнате, он был спрятан на верхних полках. Обложка имеет небольшие повреждения, но внутри книга в отличном состоянии — это краеугольный камень современной математики», — Ваннина Ширински-Шихматова.

«Математические начала натуральной философии» (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) были впервые опубликованы в 1687 году на латыни. Именно в этой книге Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения и три закона движения, легшие в основу классической механики. Советский физик Сергей Вавилов писал об этом труде: «В истории естествознания не было события более крупного, чем появление "Начал" Ньютона».

Позднее появились переводы на английский, но оригинальные издания представляют большую ценность для коллекционеров, учитывая, что было выпущено всего около 400 экземпляров. Один из них в 2016 году был продан на аукционе Christie за 3,7 миллиона долларов. В библиотеке Аяччо находится другой подобный экземпляр.

Это не первая редкая находка в библиотеке, поскольку несколько лет назад здесь начался углубленный анализ ее фондов.

В 2018 году Ваннина Ширински-Шихматова представила исследование Thesaurum Hyeroglyphicorum по египетским иероглифам, датируемое 1610 годом. Оно появилось за 200 лет до того, как Жан-Франсуа Шампольон расшифровал надписи на Розеттском камне.

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