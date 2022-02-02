В монастыре в Переславле-Залесском обнаружили тайные комнаты

По мнению ученых, загадочные помещения могут быть древними склепами.

Специалисты НИТУ «МИСиС» и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН обнаружили две неизвестные комнаты в Даниловом монастыре, расположенном в Переславле-Залесском. Найти загадочные помещения им помогли показания уникальных мюонных датчиков, установленных на территории монастыря: предположительно, комнаты могут быть древними склепами или монашескими кельями.

Кроме того, ученые заметили в подземной части между двумя храмами длинную полость: она может быть как воздуховодом, так и тайным ходом.

Фото: пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Свято-Троицкий Данилов монастырь был основан в 1508 году. Старинные документы, в том числе и планы помещений, считаются утерянными, а потому здания и пространства под землей нуждаются в специальном изучении.

Решить эту проблему без разрушения строений при раскопках ученые смогли методом так называемой мюонной радиографии на основе эмульсионных трековых детекторов. Мюоны — это элементарные частицы космического происхождения, которые могут проникать в грунт на глубину до двух километров. Эта особенность позволяет использовать их для «удаленного» исследования структуры природных и промышленных объектов километрового масштаба.

«При помощи 22 уникальных датчиков, установленных в ноябре 2020 года в подземном пространстве между двумя храмами и под ними мы обнаружили несколько новых объектов», — рассказала доктор физико-математических наук Наталья Полухина, ведущий эксперт НИТУ «МИСиС» и главный научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, научный руководитель проекта.

По словам Полухиной, в подвальных помещениях церкви Похвалы Божией Матери конца XVII века найдены неизвестные пустоты, которых нет на плане БТИ. А перед самим храмом — помещение прямоугольной формы и малая пустота между подвалом и первым этажом.

«Почти наверняка подземные полости, которые обнаружены вне храмов, — это погребальные крипты. Данилов монастырь изначально основан на кладбище, а впоследствии многие состоятельные люди желали быть тут похороненными, и их могли хоронить не просто в земляную могилу, а выкладывать кирпичом подземное помещение — крипту», — предположил игумен Пантелеимон (Королев), настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря Переславля и кандидат богословия.

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По словам священнослужителя, есть данные, что в последнее время земля на территории монастыря местами проседала, заполняя подземные пустоты. И вероятно, что все найденные полости имеют сходное происхождение.