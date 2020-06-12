В мозге мышей и крыс обнаружили точку, активирующую режим гибернации

Исследователи из Университета Цукубы и Медицинской школы Гарварда нашли в гипоталамусе у мышей и крыс нейроны, активация которых вызывает естественную кратковременную спячку.

У млекопитающих, которые впадают в состояние спячки, понижается температура тела, что резко замедляет их метаболизм и экономит энергию в зимние месяцы, когда начинается дефицит пищи.

В исследовании принимали участие генетически модифицированные мыши, у которых ученые с помощью химических реактивов и света активировали набор нейронов, называемых Q-нейронами.

В результате мыши стали менее активными, температура их тела упала на десять или более градусов (ниже 30 °C), пульс значительно замедлился, скорость метаболизма снизилась, дыхание стало поверхностным. Они находились в состоянии оцепенения более 48 часов, после чего снова начали вести себя нормально. Никаких неблагоприятных воздействий на поведение или повреждение тканей и органов после индуцированного состояния гибернации не наблюдалось.

За активацией нейронов следили электрофизиологическими методами, а температуру тела мышей фиксировали по сенсорам, вшитым в брюшную полость грызунов. Так исследователи определяли, какие именно нейроны отвечают за замедление метаболизма у мышей. Эксперименты повторили и на крысах, у которых не бывает ни спячки, ни кратковременного состояния неактивности, которое носит название торпор.