В мозге мышей и крыс обнаружили точку, активирующую режим гибернации

Исследователи из Университета Цукубы и Медицинской школы Гарварда нашли в гипоталамусе у мышей и крыс нейроны, активация которых вызывает естественную кратковременную спячку.
У млекопитающих, которые впадают в состояние спячки, понижается температура тела, что резко замедляет их метаболизм и экономит энергию в зимние месяцы, когда начинается дефицит пищи.
В исследовании принимали участие генетически модифицированные мыши, у которых ученые с помощью химических реактивов и света активировали набор нейронов, называемых Q-нейронами.
В результате мыши стали менее активными, температура их тела упала на десять или более градусов (ниже 30 °C), пульс значительно замедлился, скорость метаболизма снизилась, дыхание стало поверхностным. Они находились в состоянии оцепенения более 48 часов, после чего снова начали вести себя нормально. Никаких неблагоприятных воздействий на поведение или повреждение тканей и органов после индуцированного состояния гибернации не наблюдалось.
За активацией нейронов следили электрофизиологическими методами, а температуру тела мышей фиксировали по сенсорам, вшитым в брюшную полость грызунов. Так исследователи определяли, какие именно нейроны отвечают за замедление метаболизма у мышей. Эксперименты повторили и на крысах, у которых не бывает ни спячки, ни кратковременного состояния неактивности, которое носит название торпор.
В независимом исследовании Майкл Гринберг и его коллеги из Гарварда идентифицировали популяцию нейронов в гипоталамусе, которые регулируют оцепенение у мышей. Они продемонстрировали, что стимулирование этих нейронов может привести мышь в состояние оцепенения, даже когда у нее нет недостатка в еде.
Роль этих нейронов подтверждается блокировкой их активности, которая препятствует инициированию естественного оцепенения. Эти результаты помогли исследователям понять нейронные процессы, которые регулируют состояния, подобные зимней спячке.
Исследователи полагают, что подобные нейронные цепи могли сохраниться у широкого круга млекопитающих, в том числе у не зимующих видов; таким образом, манипулировать Q-нейронами можно будет и у них. Вероятно, в будущем в состояние синтетической гибернации можно будет ввести и человека.
Такая функция может быть полезна в медицине, позволяя замедлить повреждение тканей или дольше сохранять донорские органы. В отдаленном будущем состояние спячки может быть использовано для межпланетных путешествий.