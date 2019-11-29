В мозгу китайца поселились черви: как это возможно

43-летний житель китайского города Ханчжоу обратился в больницу с жалобами на головные боли, головокружение, эпилептические приступы, подергивание конечностей и появление во рту пены. Врачи диагностировали внутричерепную кальцификацию, но из-за отсутствия средств больной не стал продолжать лечение. Однако приступы становились все сильнее, и мужчина отправился в больницу при университете. Проведя МРТ головного мозга и грудной клетки, медики обнаружили там более 700 паразитов.

У пациента был диагностирован нейроцистицеркоз – инфицирование центральной нервной системы свиным цепнем (лат. Taenia solium). Этот паразит, который может достигать 10 метров в длину, является одним из самых крупных среди всех ленточных червей.