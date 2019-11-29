В мозгу китайца поселились черви: как это возможно

43-летний житель китайского города Ханчжоу обратился в больницу с жалобами на головные боли, головокружение, эпилептические приступы, подергивание конечностей и появление во рту пены. Врачи диагностировали внутричерепную кальцификацию, но из-за отсутствия средств больной не стал продолжать лечение. Однако приступы становились все сильнее, и мужчина отправился в больницу при университете. Проведя МРТ головного мозга и грудной клетки, медики обнаружили там более 700 паразитов.
У пациента был диагностирован нейроцистицеркоз – инфицирование центральной нервной системы свиным цепнем (лат. Taenia solium). Этот паразит, который может достигать 10 метров в длину, является одним из самых крупных среди всех ленточных червей.
В мире насчитывается приблизительно 50 миллионов зараженных; в 29% случаев заражение приводит к эпилепсии. Заболевание диагностируется по всему миру, только в США с нейроцистицеркозом ежегодно госпитализируется 2300 человек.
В поисках источника заражения китайца врачи установили, что примерно за месяц до появления первых симптомов мужчина съел горячее блюдо из свинины и баранины, приготовленное в горшочке. По всей вероятности, мясо оказалось не доварено. В результате через желудок, а затем через кровоток в мозг попали яйца червей. Появившиеся из них личинки образовали в мозгу многочисленные кисты.
Лечение нейроцистицеркоза является длительным и дорогостоящим. Известно, что первая неделя прошла успешно. Узнайте о других паразитах, скрывающихся в еде.