В NASA создали искусственные серебристые облака

С конца XIX века годов исследователи изучают северное небо в поисках серебристых облаков, сияющих в темноте. Это — полярные мезосферные облака (polar mesospheric clouds, PMC) и они представляют собой тонкие струи ледяных кристаллов. Чтобы лучше их изучить, в NASA создали искусственные аналоги таких облаков.

РМС появляются в сумерках в летние месяцы на высоких широтах. Они состоят из ледяных кристаллов на высоте от 76 до 85 километров над поверхностью Земли. Обычно такие облака не разглядеть днем, но после заката последние лучи Солнца достигают этой высоты, заставляя облака светиться на фоне темнеющего неба.