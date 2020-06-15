В нашей галактике может существовать более 30 разумных цивилизаций

Расчеты астрофизиков исходили из предположения, что жизнь на других планетах зарождается и развивается также, как и на Земле. Соответственно, по их данным, для зарождения жизни нужно 4,5-5 млрд лет, а также богатые металлами звезды как, например, наше Солнце. По расчетам исследователей, в галактике Млечный Путь может быть около 36 активных разумных цивилизаций.

Авторы работы отметили, что среднее расстояние до этих цивилизаций составляет около 17 000 световых лет, что делает обнаружение и связь с ними чрезвычайно сложными для современных технологий. Кроме того, наша цивилизация может быть и единственной в Млечном Пути, поскольку мы не можем определить время выживания таких цивилизаций как наша и, следовательно, понять, как долго она может просуществовать.

Исследователи указывают, что поиск внеземных разумных цивилизаций дает нам подсказки относительно того, как долго продлится наша собственная цивилизация. Если мы обнаружим, что разумная жизнь — это обычное явление, это покажет, что наша цивилизация может существовать гораздо дольше чем несколько тысяч лет. Если же мы не найдем в нашей галактике активных цивилизаций, то это будет плохим знаком для наших собственных перспектив.

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