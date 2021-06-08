В National Geographic признали существование пятого океана

National Geographic выпускает карты с 1915 года, и на них нанесено только четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. С этого года – начиная с 8 июня, Всемирного дня океанов – картографы National Geographic признали и пятый, Южный океан.
На протяжении многих лет специалисты обсуждали, обладают ли воды вокруг Антарктиды уникальными характеристиками, чтобы заслужить свое собственное название, или это просто холодное продолжение соседних океанов. Тейт характеризует эти дискуссии как «своего рода географическое занудство».
В отношении морских названий National Geographic ориентируется на Международную гидрографическую организацию (МГО). Еще в 1937 году МГО признала Южный океан, но в 1953 году отменила это решение под давлением научного сообщества, которое не могло прийти к единому мнению.
The swift current circling Antarctica keeps the waters there distinct and worthy of their own name: the Southern Ocean https://t.co/zHNSNeLVcj #WorldOceansDay— National Geographic (@NatGeo) June 8, 2021
Совет по географическим названиям США использует это название с 1999 года, а в феврале 2021 года NOAA официально признало Южный океан отдельным регионом. В свою очередь Комитет по картографической политике National Geographic наблюдал, как растет частота использования термина со стороны ученых и прессы.
К Южному океану относится большая часть вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, за исключением пролива Дрейка и моря Скоша. В то время как другие океаны определяются континентами, которые их ограждают, Южный океан определяется антарктическим циркумполярным течением. Появившись примерно 34 миллиона лет назад, когда Антарктида отделилась от Южной Америки, оно обеспечило беспрепятственный поток воды в этой части нашей планеты.
ANNOUNCING: Today on #WorldOceansDay, National Geographic has updated its Map Policy to recognize the Earth’s fifth ocean: the Southern Ocean.— National Geographic Society (@InsideNatGeo) June 8, 2021
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Признание согласуется с инициативой Общества по сохранению Мирового океана, позволяя сфокусироваться на регионе, который особенно нуждается в природоохранных мерах. В настоящее время ученые изучают, как изменение климата влияет на Южный океан и Антарктиду.