В National Geographic признали существование пятого океана

На протяжении многих лет специалисты обсуждали, обладают ли воды вокруг Антарктиды уникальными характеристиками, чтобы заслужить свое собственное название, или это просто холодное продолжение соседних океанов. Тейт характеризует эти дискуссии как «своего рода географическое занудство».

В отношении морских названий National Geographic ориентируется на Международную гидрографическую организацию (МГО). Еще в 1937 году МГО признала Южный океан, но в 1953 году отменила это решение под давлением научного сообщества, которое не могло прийти к единому мнению.