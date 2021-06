В National Geographic признали существование пятого океана

В научных спорах, которые велись на протяжении десятилетий, поставлена точка. Теперь Южный океан будут отмечать на картах и инфографиках от National Geographic.

The swift current circling Antarctica keeps the waters there distinct and worthy of their own name: the Southern Ocean https://t.co/zHNSNeLVcj #WorldOceansDay

ANNOUNCING: Today on #WorldOceansDay, National Geographic has updated its Map Policy to recognize the Earth’s fifth ocean: the Southern Ocean.



Follow this thread to dive deep into why. 🌊 pic.twitter.com/u6KsQAtGDD