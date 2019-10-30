В Норвегии найдено затонувшее голландское судно XVIII века

Дайверы из клуба Søgne Dykkerklubb нашли на юге Норвегии затонувшее судно XVIII века. В этой акватории не так часто происходили кораблекрушения, однако считалось, что здесь могло уйти на дно голландское судно «Юффрау Элизабет» (Juffrau Elisabeth). Его судьба до настоящего времени оставалась загадкой: было известно, что в марте 1760 года оно вышло из Амстердама, экипаж состоял из четырех человек. Через 20 дней оно пришло к южному побережью Норвегии, где разыгралась плохая погода. Ряд источников склоняется к тому, что судно затонуло после того, как прошло архипелаг рядом с устьем Согне-фьорда, но по некоторым данным оно смогло спастись.

Впрочем, моряки точно выжили: известно, что они высадились в губернии Вест-Агдер, где с них потребовали объяснение произошедших событий. Власти установили, что судно не обратилось вовремя за помощью, не опустило паруса и не бросило якорь – вместо этого оно уверенно отправилось в зону шторма, не имея возможности столь малыми силами управлять кораблем.



Заинтересовавшись этой историей, дайверы внимательно изучили документы и приступили к целенаправленным поискам. Удача улыбнулась им только через несколько десятилетий и практически случайно: обломки были найдены в стороне от зоны поиска.