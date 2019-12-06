В Норвегии обнаружен еще один погребальный корабль викингов

Как и в предыдущем случае, остатки корабля располагаются чуть ниже верхнего слоя почвы, а сверху когда-то был курган диаметром около 18 метров. Такой холм из камней, покрытых землей и дерном, сооружали над погребением.



В середине кургана просматривается киль длиной 13 метров. Археологи считают, что нос и корма погребальной ладьи за минувшие века были уничтожены во время сельскохозяйственных работ, и общий размер судна мог составлять 16-17 метров.



Ученые пока не занимались датировкой находки. По предварительным данным, ей не менее тысячи лет: захоронение, вероятнее всего, относится к периоду между династией Меровингов и эпохой викингов. Сложно оценить и степень сохранности ладьи: она еще остается скрытой под землей.