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Наука

В Норвегии обнаружен еще один погребальный корабль викингов

Анастасия Баринова
06 декабря 2019
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Фото: Manuel Gabler, NIKU
Открытие сделано без раскопок.

При помощи современных георадаров с высоким разрешением ученые могут заглянуть под землю, и это помогло норвежским археологам найти погребальный корабль викингов. Новое открытие совершено на острове Эдей губернии (фюльке) Мёре-ог-Ромсдал. Это вторая подобная находка в Норвегии.

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Как и в предыдущем случае, остатки корабля располагаются чуть ниже верхнего слоя почвы, а сверху когда-то был курган диаметром около 18 метров. Такой холм из камней, покрытых землей и дерном, сооружали над погребением.

В середине кургана просматривается киль длиной 13 метров. Археологи считают, что нос и корма погребальной ладьи за минувшие века были уничтожены во время сельскохозяйственных работ, и общий размер судна мог составлять 16-17 метров.

Ученые пока не занимались датировкой находки. По предварительным данным, ей не менее тысячи лет: захоронение, вероятнее всего, относится к периоду между династией Меровингов и эпохой викингов. Сложно оценить и степень сохранности ладьи: она еще остается скрытой под землей.

Георадар также показал в изучаемой области остатки древних поселений. В ближайшее время ученые планируют продолжить исследовать находку, но откапывать ее пока не планируется: многое можно узнать и с помощью неинвазивных методов.

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