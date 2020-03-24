В Новой Зеландии обнаружены подводные залежи пресной воды

Морские водоносные горизонты встречаются по всему миру, но они не слишком распространены. В данном случае большая часть воды скопилась в течение последних трех ледниковых периодов.

Открытие не было сделано случайно: пробы, взятые в 2012 году в акватории портового города Тимару, показали, что концентрация соли в воде меньше ожидаемого. В 2017 году были начаты целенаправленные поиски, увенчавшиеся успехом.