В организме 90-летней жительницы Бельгии нашли сразу два штамма коронавируса

90-летнияя жительница Бельгии, скончавшаяся в марте от COVID-19, была инфицирована сразу двумя штаммами: британским B.1.1.7 («Альфа») и южноафриканским B.1.351 («Бета»). Результаты исследования медики представили на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям.

Известно, что женщина жила одна и не была вакцинирована. Бельгия, как и большая часть Европейского Союза, в начале года столкнулась с проблемой нехватки вакцины, и ее программа вакцинации начиналась медленно. Только сейчас ЕС получил возможность привить 70% населения.

Пациентка поступила в больницу 3 марта с травмой от падения. Проведенный анализ на COVID-19 дал положительный результат, при этом женщина имела стабильный уровень кислорода в крови. Однако ее состояние очень быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла. Установить контакты, которые привели к развитию заболевания, не удалось.