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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Наука

В организме 90-летней жительницы Бельгии нашли сразу два штамма коронавируса

Анастасия Баринова
13 июля 2021
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Фото: Official U.S. Navy Page
Анализ был сделан, когда женщина поступила в больницу с травмами.

90-летнияя жительница Бельгии, скончавшаяся в марте от COVID-19, была инфицирована сразу двумя штаммами: британским B.1.1.7 («Альфа») и южноафриканским B.1.351 («Бета»). Результаты исследования медики представили на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям.

Известно, что женщина жила одна и не была вакцинирована. Бельгия, как и большая часть Европейского Союза, в начале года столкнулась с проблемой нехватки вакцины, и ее программа вакцинации начиналась медленно. Только сейчас ЕС получил возможность привить 70% населения.

Пациентка поступила в больницу 3 марта с травмой от падения. Проведенный анализ на COVID-19 дал положительный результат, при этом женщина имела стабильный уровень кислорода в крови. Однако ее состояние очень быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла. Установить контакты, которые привели к развитию заболевания, не удалось.

«Оба этих варианта циркулировали в Бельгии в то время, поэтому женщина, вероятно, была коинфицирована разными вирусами от двух разных людей», – молекулярный биолог Анне Ванкеерберген (Anne Vankeerberghen).

На настоящий момент других примеров возможности одновременного заражения — коинфицирования — официально не подтверждено, но, по мнению Ванкеерберген, «это явление, вероятно, недооценивается». В январе 2021 года ученые из Бразилии сообщили, что два человека были одновременно инфицированы двумя разными штаммами коронавируса: бразильским вариантом, известным как B.1.1.28, и новым на тот момент VUI-NP13L, однако это исследование не было опубликовано в научном журнале. Такая же судьба у ряда других наблюдений: врачи просто не имеют времени и возможностей подготовить публикации по всем принятым стандартам.

Сейчас в мире циркулирует четыре варианта коронавируса, которые особенно беспокоят экспертов, среди них — вариант «Дельта», пришедший из Индии. Он более заразен, чем исходный вирус  и является причиной большинства случаев новых заболеваний в Европе и Соединенных Штатах.

Недавно 104-летняя пациентка дважды вылечилась от COVID-19.

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