В Пакистане раскопали один из древнейших буддийских храмов в мире

Каменные фрагменты датируются II веком до нашей эры.

Археологи из Италии нашли в пакистанском городе Барикот один из древнейших буддийских храмов мира: каменные фрагменты стен и другие артефакты датируются второй половиной II века до нашей эры. Итальянские специалисты работают в регионе Гандхара с 1955 года, однако масштабные открытия сделали только сейчас.

«Открытие великого религиозного памятника, созданного во времена Индо-греческого царства, свидетельствует о том, что это был важный и древний центр культа и паломничества. В то время Сват (округ Пакистана) уже был священной землей для буддизма», — отметил Лука Оливьери, профессор кафедры азиатских и североафриканских исследований университета Ка-Фоскари (Венеция).

Город Барикот, где сегодня работают итальянские ученые, упоминается в греческих и латинских текстах как «Базира» или «Ваджрастхана» — один из городов, осажденных Александром Македонским. Это место играло важную роль в управлении всеми сельскохозяйственными территориями долины Сват, которая из-за своего микроклимата позволяет собирать урожай зерна или риса два раза в год. Для Александра Македонского Барикот стал своеобразной «житницей», которой он воспользовался, прежде чем продолжить свой поход в Индию.

Итальянские ученые выяснили, что древний храм в Барикоте имел цилиндрическую форму и высоту в три метра: его построили на апсидальном подиуме во время правления индо-греческого царя Менандра I. При этом на месте, где возвели храм, ранее находилось еще более древнее сооружение.

Археологи также обнаружили фрагменты надписей на керамике, выполненных шрифтом Харошти, и несколько монет. Ученые полагают, что за свою долгую историю храм в Барикоте неоднократно подвергался актам вандализма. А окончательно его забросили в начале III века нашей эры, когда нижний город был разрушен землетрясением.