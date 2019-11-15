В Перу найден древний храм воды

Храм датируется промежутком между 1500 годом до нашей эры и 292 годом нашей эры. От него сохранились остатки больших каменных блоков, лестница длиной 15 метров, алтарь и круглая колонна. Храм был обращен лицевой стороной к горе, и здесь проводились ритуалы сожжения. Отверстия в алтаре были предназначены для сбора дождевой воды — такие находки в Перу уже совершались, что позволило предположить, что храм был посвящен культу плодородия.

Также ученые обнаружили 21 гробницу. Помимо останков, там находились предметы из металла, глиняные сосуды и их осколки. По словам экспертов, гробницы в этом священном месте могли быть использованы повторно, так как 20 захоронений принадлежат более поздней культуре инков чиму (1000-1470 н. э.).