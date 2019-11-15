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Наука

В Перу найден древний храм воды

Анастасия Баринова
15 ноября 2019
Здесь проводились ритуалы, связанные с плодородием.

В перуанском регионе Ламбаеке археологи нашли 3000-летний храм. Памятник длиной около 43 метров расположен в долине реки Зана примерно в 800 километрах от Лимы. Он был обнаружен в октябре, но официальное заявление было сделано позже, чтобы обезопасить место от охотников за сокровищами.

Храм датируется промежутком между 1500 годом до нашей эры и 292 годом нашей эры. От него сохранились остатки больших каменных блоков, лестница длиной 15 метров, алтарь и круглая колонна. Храм был обращен лицевой стороной к горе, и здесь проводились ритуалы сожжения. Отверстия в алтаре были предназначены для сбора дождевой воды — такие находки в Перу уже совершались, что позволило предположить, что храм был посвящен культу плодородия.

Также ученые обнаружили 21 гробницу. Помимо останков, там находились предметы из металла, глиняные сосуды и их осколки. По словам экспертов, гробницы в этом священном месте могли быть использованы повторно, так как 20 захоронений принадлежат более поздней культуре инков чиму (1000-1470 н. э.).

Это единственная мегалитическая архитектура, найденная в Ламбаеке. Вероятно, храм возник в те времена, когда воду обожествляли, используя и для урожая, и для религиозных обрядов. Узнайте о более страшных ритуалах в древнем Перу.