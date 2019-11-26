В Подмосковье тестируют VR-очки для коров

Согласно анализу, проведенному Scotland’s Rural College в Шотландии и Wageningen University в Нидерландах, условия окружающей среды оказывают существенное влияние на здоровье коров и, как следствие, качество и количество молока. На основе интервью фермеров, использующих различные системы для улучшения благосостояния скота, была сформулирована связь между положительным, в том числе эмоциональным, опытом коров и позитивным влиянием на надои.

Американские фермеры применяют в стойлах автоматически вращающиеся щетки, которые заменяют коровам массажиста. В Европе используют роботизированные системы для обеспечения максимально свободного перемещения скота по ферме. Российские производители устанавливают звуковое оборудование для трансляции классической музыки, расслабляющий эффект которой положительно влияет на молокоотдачу. Еще одним нововведением в этом ряду стали очки виртуальной реальности для коров, созданные при сотрудничестве с ветеринарными врачами.