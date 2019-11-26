В Подмосковье тестируют VR-очки для коров

Сотрудники одного из крупнейших хозяйств Подмосковья совместно с IT-специалистами решили провести эксперимент по внедрению виртуальной реальности в сельское хозяйство. Авторы исследования отталкивались от идеи о том, что новые технологии и, в частности, компьютеризация, упрощают рабочие процессы во многих сферах. Также известно, что эмоциональное состояние животных напрямую сказывается на их производительности.
Согласно анализу, проведенному Scotland’s Rural College в Шотландии и Wageningen University в Нидерландах, условия окружающей среды оказывают существенное влияние на здоровье коров и, как следствие, качество и количество молока. На основе интервью фермеров, использующих различные системы для улучшения благосостояния скота, была сформулирована связь между положительным, в том числе эмоциональным, опытом коров и позитивным влиянием на надои.
Американские фермеры применяют в стойлах автоматически вращающиеся щетки, которые заменяют коровам массажиста. В Европе используют роботизированные системы для обеспечения максимально свободного перемещения скота по ферме. Российские производители устанавливают звуковое оборудование для трансляции классической музыки, расслабляющий эффект которой положительно влияет на молокоотдачу. Еще одним нововведением в этом ряду стали очки виртуальной реальности для коров, созданные при сотрудничестве с ветеринарными врачами.
Человеческие VR-очки были адаптированы с учетом особенностей строения головы коров. Опираясь на многочисленные исследования зрения крупного рогатого скота, показывающие лучшее восприятие коровами оттенков красной части спектра и более слабое зеленых и синих тонов, архитекторы виртуальной реальности создали уникальную программу имитации зеленого поля, залитого солнцем. Во время проведения первого тестирования было зафиксировано снижение тревожности и повышение общего эмоционального настроя стада.
Дальнейшее комплексное изучение покажет влияние VR-очков на молочную продуктивность коров. При сохранении положительной динамики разработчики намерены масштабировать проект и модернизировать отечественную сферу молочного производства: усовершенствование технологий должно повлиять на отрасль в целом.
Внедрение современных технологий в молочное производство будет обсуждаться во время проведения VI Международного Агропромышленного Молочного Форума, который в эти дни проходит в Московской области.