В прошлом году Земля вращалась быстрее, чем когда-либо за последние 60 лет

Скорость вращения Земли непрерывно колеблется из-за изменений атмосферного давления, ветров, океанских течений и движения твердого внутреннего ядра планеты. Разница во времени вращения измеряется миллисекундами, однако это неудобно для международных хронометристов, которые используют сверхточные атомные часы для измерения всемирного координированного времени (UTC).

Когда астрономическое время, за которое Земля совершает один полный оборот, отклоняется от UTC более чем на 0,4 секунды, UTC корректируется. До сих пор эти корректировки заключались в добавлении «дополнительной секунды» к году в конце июня или декабря, что приводило к восстановлению соответствия астрономического и атомного времени.

По данным Национального института стандартов и технологий (NIST), с 1972 года ученые добавляли дополнительные секунды в среднем раз в полтора года. Последнее добавление произошло в 2016 году, в канун Нового года в 23 часа 59 минут 59 секунд.

Однако 2020 год изменил эту тенденцию. Эксперты отмечают, что Земля вращалась быстрее обычного. В прошлом году было зарегистрировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года), а 19 июля день оказался короче обычного на рекордные 1,4602 миллисекунды.

В связи с этим ученые впервые заговорили о том, чтобы не прибавить, а отнять «лишнюю» секунду у какого-либо из последующих годов. По их прогнозам, астрономический день в 2021 году будет в среднем на 0,05 миллисекунды короче стандартного, а общее отставание в течение года составит 19 миллисекунд.