В пустыне найдены организмы, которым не нужна вода

Тем не менее даже подобные условия оказались пригодны для некоторых организмов. Изучая местность на расстоянии в 2,5 километров от побережья, исследователи нашли группу экстремофилов, способную обходиться солнечным светом и ограниченными водными ресурсами, которые дает туман.

Найденное в Атакаме сообщество включает в себя одноклеточные водоросли, цианобактерии, грибы, лишайники и мхи. Они широко распространены на Земле: обитая в верхних слоях почвы, они занимают около 12% площади всей суши, населяя территории с разными климатическими условиями. Однако по сравнению со своими «собратьями» экстремофилы из Атакамы научились использовать в два раза меньше воды для фотосинтеза. Если у аналогичных видов из пустыни Сонора фотосинтезирующая производительность достигает пика при 0,5-1 миллиметре влажности (это эквивалентно 500-1000 миллилитрам воды на квадратный метр поверхности), то в Атакаме организмы справляются с этой задачей при влажности 0,25 миллиметра.