В пустыне найдены организмы, которым не нужна вода

Высокогорная пустыня Атакама на западном побережье Южной Америки считается самой сухой пустыней на Земле. Здесь зарегистрирована рекордно низкая влажность воздуха: 0% и среднее количество осадков в 1 мм. Однако даже они распределяются неравномерно: в некоторых местах иногда идут слабые дожди, а в других областях осадков не было на протяжении как минимум 400 лет — с момента начала наблюдений. Также есть участки, где появляется утренняя роса и туман, приходящий со стороны Тихого океана.
Тем не менее даже подобные условия оказались пригодны для некоторых организмов. Изучая местность на расстоянии в 2,5 километров от побережья, исследователи нашли группу экстремофилов, способную обходиться солнечным светом и ограниченными водными ресурсами, которые дает туман.
Найденное в Атакаме сообщество включает в себя одноклеточные водоросли, цианобактерии, грибы, лишайники и мхи. Они широко распространены на Земле: обитая в верхних слоях почвы, они занимают около 12% площади всей суши, населяя территории с разными климатическими условиями. Однако по сравнению со своими «собратьями» экстремофилы из Атакамы научились использовать в два раза меньше воды для фотосинтеза. Если у аналогичных видов из пустыни Сонора фотосинтезирующая производительность достигает пика при 0,5-1 миллиметре влажности (это эквивалентно 500-1000 миллилитрам воды на квадратный метр поверхности), то в Атакаме организмы справляются с этой задачей при влажности 0,25 миллиметра.
Биологи под микроскопом рассмотрели длинные и тонкие грибковые нити, скрепляющие все организмы, входящие в сообщество. Именно эти нити впитывают влагу из тумана. Они не только распределяют влагу между «участниками» — набухая и сжимаясь, они создают на поверхности трещины, становясь причиной биологической эрозии. На ранних стадиях формирования Земли, еще до возникновения фотосинтезирующих растений, подобные механизмы осуществляли круговорот питательных веществ, что в итоге привело к образованию почв в их современном виде.
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