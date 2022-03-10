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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

В России научились делать керамику из радиоактивных отходов

National Geographic Россия

Фото: Marco Verch / flickr.com

Фото: Marco Verch / flickr.com

Не самый очевидный способ.

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси (ИОНХ НАН Беларуси) совместно работают над технологиями для выделения и концентрирования опасных радионуклидов. Разработки позволят эффективней очищать загрязненные воды и перерабатывать опасные твердые ядерные материалы, пишут исследователи.

В том числе ученые предлагают перерабатывать отходы в керамические изделия, которые впоследствии могут быть использованы в производстве рентгеновских аппаратов и другого диагностического оборудования.

Ранее ученые уже отработали другой технологический способ синтеза и изготовили серию композитных сорбентов. В воде они «впитывают» в себя только радионуклиды, а затем, благодаря управляемым магнитам, из раствора извлекается опасный радиоактивный компонент. Таким образом, можно очистить радиационно загрязненную воду эффективно и безопасно, применив доступные и несложные методы.

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Вторая предложенная учеными технология основана на создании сорбентов, которые эффективно концентрируют в своем объеме радионуклиды из растворов. А затем с помощью специального способа разогрева данных сорбентов достигается образование твердого материала – керамики.

«Такая керамика способна обеспечить безопасное захоронение радиоактивных отходов или будет представлять основу радиоизотопных изделий в виде источников ионизирующего излучения. Использовать такие изделия можно для космической отрасли, медицины, и различной промышленности. Например, данные источники входят в конструкции медицинских приборов – рентгеновский аппарат, диагностические установки на базе использования радиоизотопов, оборудование для лучевой терапии, а также представляют основу источников электрического тока – "ядерных батареек"», – пишут авторы исследования.

Результаты работы ученых опубликованы в журналах Nuclear Engineering and Technology и Journal of the European Ceramic Society. Совместная работа ведется в рамках Меморандума о взаимопонимании, заключенного между ДВФУ и ИОНХ НАН Беларуси в 2021 году.

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