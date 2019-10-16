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Наука

В России разрабатывают высокомощный аккумулятор на искусственных кристаллах

16 октября 2019
Сотрудник Высшей инженерно-физической школы СПбПУ проводит исследование на дифрактометре
Сотрудник Высшей инженерно-физической школы СПбПУ проводит исследование на дифрактометре
Фото: spbstu.ru
Новый источник энергии позволит электромобилям быстрее разгоняться и легче преодолевать короткие участки бездорожья.

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого вместе с коллегами из Польши, Франции и Швейцарии синтезировали искусственный перовскитовый антиферроэлектрический кристалл PbHfO3. Исследование опубликовано в журнале «Physical Review B».

По словам авторов разработки, аккумулятор на основе перовскита будет обладать большей мощностью, чем современные литий-ионные. Это позволит создать новый тип дополнительных источников энергии, которые смогут поддерживать основной источник (например, солнечные батареи или аккумулятор) в моменты, когда нужен кратковременный ток большой мощности.

«Пояснить механизм можно по аналогии с чувством дискомфорта — когда электрическое поле сдвигает все чёрные шашечки в ровную линию, они стремятся вновь стать волной», — Роман Бурковский, доцент Высшей инженерно-физической школы Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ

«Кристалл состоит из положительных и отрицательных ионов, чередующихся друг с другом: как черные шашки на черных клетках, а белые — на белых. Но черные шашки не хотят стоять посередине своих клеток, а сдвигаются ближе к краям, каждая по-своему. Игрок сверху видит красивые волны из черных шашек. И если бы доска была бесконечной, то игрок не смог бы найти две шашки, сдвинутые одинаково. В этом — несоразмерность волны. Разрушить волны можно электрическим полем, при этом энергия будет запасена. Потом дать им снова возникнуть, и энергия высвободится, причем очень быстро», — объяснил принцип работы устройства Роман Бурковский.