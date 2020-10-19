В России создали первый в мире нейрокомпьютер с адаптивным поведением

В Калининграде ученые Центра нелинейной химии БФУ имени Канта создали нейрохимический компьютер, в основе работы которого лежит химическая реакция Белоусова-Жаботинского.

По словам руководителя центра профессора Владимира Ванага, базовым элементом химического нейрокомпьютера является микро-осциллятор (ячейка) размером около 0,1 мм, который работает на основе всемирно-известной колебательной реакции Белоусова-Жаботинского.

«Несколько лет назад на первых этапах работы ученые отрабатывали надежность работы различных функциональных блоков химического нейрокомпьютера», — отметил профессор.

По его словам, по результатам тестирования всех основных блоков химического нейрокомпьютера была разработана общая концепция его работы, согласно которой поведение нейрокомпьютера должно напоминать разумное поведение живых организмов.

Как отмечает Ванаг, целью работы было экспериментальное воплощение теоретической концепции химического нейрокомпьютера в реальное микроустройство. И эта цель была достигнута. Ученый сказал, что теперь мы имеем первый в мире химический нейрокомпьютер с адаптивным поведением.