В России создают сверхскоростной космический «бублик»

Инженеры Самарского университета ведут разработку нового космического солнечного парусника. В отличие от предыдущих версий, он будет круглой надувной конструкцией и сможет получать реактивное ускорение без дополнительных двигателей.
Корпус будет покрыт специальным веществом, которое начнет испаряться, когда парусник приблизится к Солнцу: это обеспечит конструкции ускорение по принципу реактивного двигателя.
Аппарат нового типа сможет обогнать самые скоростные зонды и добраться до загадочного облака Оорта на краю Солнечной системы, где зарождаются кометы. Это огромное расстояние: самому быстрому на сегодняшний день скоростному космическому зонду «Вояджер-1» потребуется 300 лет. Специалисты из Самарского университета утверждают, что их разработка преодолеет путь за 20-30 лет.
Кроме того, планируется доказать фундаментальные законы физики, которые невозможно смоделировать в условиях Земли (например, общую теорию относительности), а также «согреть» Марс с его средней температурой -50°С, отражая солнечные лучи даже в ночное время суток. Это обеспечит необходимую температуру и увеличит выработку электроэнергии на марсианской базе.
На кафедре космического машиностроения уже просчитаны варианты перелетов парусника ко всем планетам Солнечной системы. В частности, небольшие аппараты могут долго находиться на орбитах около Юпитера, Сатурна или Марса, передавая на Землю научные данные, а сейчас ведется расчет траекторий путешествия к Солнцу. Ученым предстоит решить задачу, как наполнить парус солнечной энергией и при этом не сжечь его. «Это приобретает особенное значение, когда мы говорим о дальних миссиях, например, к Альфе Центавра», – говорит Старинова.
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