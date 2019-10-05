В России создают сверхскоростной космический «бублик»

Кроме того, планируется доказать фундаментальные законы физики, которые невозможно смоделировать в условиях Земли (например, общую теорию относительности), а также «согреть» Марс с его средней температурой -50°С, отражая солнечные лучи даже в ночное время суток. Это обеспечит необходимую температуру и увеличит выработку электроэнергии на марсианской базе.

На кафедре космического машиностроения уже просчитаны варианты перелетов парусника ко всем планетам Солнечной системы. В частности, небольшие аппараты могут долго находиться на орбитах около Юпитера, Сатурна или Марса, передавая на Землю научные данные, а сейчас ведется расчет траекторий путешествия к Солнцу. Ученым предстоит решить задачу, как наполнить парус солнечной энергией и при этом не сжечь его. «Это приобретает особенное значение, когда мы говорим о дальних миссиях, например, к Альфе Центавра», – говорит Старинова.



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