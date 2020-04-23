В России впервые клонировали теленка

Целью эксперимента было редактирование генома животных, которое позволит получать породы с улучшенными свойствами.

«Для клонирования животных с нужными свойствами надо иметь такие клетки-доноры, в которых мы на 100% уверены, что они правильно отредактированы и действительно улучшены в нужном направлении. Для этого всю работу по редактированию мы переносим в культуру клеток-доноров, из которых затем будем получать клонированных животных», — объяснила директор ВИЖ академик РАН Наталия Зиновьева.

По ее словам, это позволит всю работу проводить в лаборатории и получить клетки от животных с высокой продуктивностью, чтобы заранее произвести дальнейшее улучшение качеств будущего животного. Ученые рассчитывают улучшить состав молока выведенных коров и повысить устойчивость к заболеваниям.