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Наука

В России впервые клонировали теленка

National Geographic Россия
23 апреля 2020
Теленок
Фото: Stacey MacNaught / flickr.com
Эксперимент по клонированию провели сотрудники ФНЦ животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста и Московского государственного университета.

Целью эксперимента было редактирование генома животных, которое позволит получать породы с улучшенными свойствами.

«Для клонирования животных с нужными свойствами надо иметь такие клетки-доноры, в которых мы на 100% уверены, что они правильно отредактированы и действительно улучшены в нужном направлении. Для этого всю работу по редактированию мы переносим в культуру клеток-доноров, из которых затем будем получать клонированных животных», — объяснила директор ВИЖ академик РАН Наталия Зиновьева.

По ее словам, это позволит всю работу проводить в лаборатории и получить клетки от животных с высокой продуктивностью, чтобы заранее произвести дальнейшее улучшение качеств будущего животного. Ученые рассчитывают улучшить состав молока выведенных коров и повысить устойчивость к заболеваниям.

«Нам не надо проводить очень сложные и дорогие эксперименты на животных, все делается фактически в пробирке», — Наталья Зиновьева.

Ученые уже провели опыты по редактированию гена, который отвечает за наработку основного аллергена коровьего молока, что позволит получить клон с низкоаллергенным молоком.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований.

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