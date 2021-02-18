В США разработали съедобные голограммы

Исследователи из ACS Nano разработали лазерный метод печати наноструктурированных голограмм на пленках из высушенного кукурузного сиропа. Съедобные голограммы также могут использоваться для обеспечения безопасности пищевых продуктов, маркировки продукта или индикации содержания сахара, говорят исследователи.

Большинство голограмм печатают лазером на металлических поверхностях, таких как алюминий, но эти материалы не съедобны. Для продуктов питания были предложены голограммы, сделанные из наночастиц, но крошечные частицы генерируют активные формы кислорода, которые могут быть вредными для людей.

Согласно другому подходу, ученые-диетологи формовали съедобные голограммы на шоколаде, но этот процесс работает только для определенных типов кондитерских изделий, и для каждого дизайна голограммы требуется своя форма.

Ученые из ACS Nano стремились найти безопасный, быстрый и универсальный способ нанесения съедобных голограмм на различные продукты. Чтобы разработать свой метод, исследователи приготовили раствор из кукурузного сиропа, ванили и воды и высушили его до образования тонкой пленки.