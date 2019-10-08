В Шотландии найден камень времен пиктов

Пиктские камни – вертикально стоящие мегалиты различной формы, покрытые изображениями – давно занимают внимание ученых. Их создание датируется VI-IX веками н. э.
Проанализировав весь массив символов, встречающихся на известных к настоящему времени пиктских камнях, специалисты пришли к выводу, что резьба слишком информативна, чтобы быть просто орнаментом: вероятно, это не известный нам вид письменности.
Недавно во время раскопок древней христианской церкви недалеко от города Дингуолл в области Росс (Шотландия) был обнаружен еще один подобный мегалит. На одной стороне стелы длиной 1,5 м и шириной 60 см были вырезаны изображения мифических зверей, в том числе гиппокампа (лошади с рыбьим хвостом) и кентавра, держащего топор. Также можно рассмотреть вооруженного воина с головой зверя, двух волов и символы, которые периодически встречаются на пиктских камнях — двойной диск и z-образный стержень.
Исследование ведут ученые из Археологического общества севера Шотландии; по их данным, изначально камень достигал 2,4 м. В XVIII веке он использовался как часть надгробия, однако его возраст составляет как минимум 1200 лет.
Изучение камня продолжается. Археологи пока не сообщили о рисунках на другой стороны плиты, но, вероятнее всего, там изображен крест: такой вывод можно сделать по аналогии с подобными мегалитами. Это делает находку особенно уникальной. Как поясняет президент Общества пиктского искусства Джон Борланд (John Borland), в восточной части области Росс, которая известна как место раннего христианства в Шотландии, пиктский камень обнаружен впервые. Таким образом, ученые могут больше узнать о распространении христианства среди пиктов.
Посмотрите, как выглядел древнейший форт пиктов в Шотландии.