В Шотландии найден камень времен пиктов

Пиктские камни – вертикально стоящие мегалиты различной формы, покрытые изображениями – давно занимают внимание ученых. Их создание датируется VI-IX веками н. э.



Проанализировав весь массив символов, встречающихся на известных к настоящему времени пиктских камнях, специалисты пришли к выводу, что резьба слишком информативна, чтобы быть просто орнаментом: вероятно, это не известный нам вид письменности.



Недавно во время раскопок древней христианской церкви недалеко от города Дингуолл в области Росс (Шотландия) был обнаружен еще один подобный мегалит. На одной стороне стелы длиной 1,5 м и шириной 60 см были вырезаны изображения мифических зверей, в том числе гиппокампа (лошади с рыбьим хвостом) и кентавра, держащего топор. Также можно рассмотреть вооруженного воина с головой зверя, двух волов и символы, которые периодически встречаются на пиктских камнях — двойной диск и z-образный стержень.