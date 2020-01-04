В Шотландии обнаружили доисторический каменный памятник, построенный для привлечения молний

Исследователи, работающие на островной цепи Внешних Гебридских островов у западного побережья Шотландии, обнаружили свидетельства ранее неизвестного каменного памятника, расположенного в непосредственной близости от знаменитого «шотландского Стоунхенджа» – стоячих камней Калланиша (Callanais Standing Stones), мегалитического сооружения, построенного около 5000 лет назад в период неолита на острове Льюис.
Открытие, сделанное исследователями из «Проекта виртуальной реконструкции Калланиша», предполагает, что каменные памятники были каким-то образом связаны с мощными природными силами и, возможно, вдохновлены ими. Молнии, похоже, производили впечатление на людей неолита, которые возвели эти сооружения. Подробности открытия были опубликованы в научном журнале Remote Sensing.
Археолог Ричард Бейтс из Университета Сент-Эндрюс и его коллеги искали доказательства существования неизвестных каменных кругов, захороненных возле Калланиша, поскольку ранее были отмечены более десятка мест, представляющих собой малые круги камней, ведущих к этому возможному главному памятнику.
Эти участки в настоящее время затоплены торфяными болотами, которые покрывают значительную часть территории. Исследователи использовали многочисленные неинвазивные методы дистанционного зондирования, чтобы исследовать то, что находилось под болотами.
В результате исследователи обнаружили один-единственный каменный монумент, расположенный на холме, возвышающийся над Большим кругом Калланиша. Геофизический анализ показывает, что одинокий камень тоже когда-то был частью круга вертикально установленных камней.
Более того, сканирование показало наличие в центре этого круга большой магнитной аномалии, датированной 4000 лет назад. Согласно новому исследованию, эта магнитная аномалия была образована либо одним большим ударом молнии, либо серией небольших ударов, поражающих одно и то же место.
Исследователи не смогли достоверно определить, произошел ли удар одной или нескольких молний до или после того, как был построен каменный круг. Однако Бейтс утверждает, что свидетельство удара молнии в центре этого каменного круга «вряд ли случайно».
«Это замечательный признак того, что силы природы могли быть тесно связаны с повседневной жизнью и верованиями ранних фермерских общин на острове», – отмечает Бейтс.
Ученые полагают, что строительство каменного круга, намеренно расположенного в доминирующем положении над комплексом памятников Калланиша, могло быть преднамеренно совершено для привлечения ударов молний.
Как правило, строительство мегалитических мест, таких как Калланиш, объясняется, в частности, сменой времен года и положением Солнца. Новое исследование интересно тем, что молния – ранее недооцененное природное явление в развитии подобных доисторических памятников – также могла играть важную роль.