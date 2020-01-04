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Наука

В Шотландии обнаружили доисторический каменный памятник, построенный для привлечения молний

04 января 2020
Callanais Standing Stones
Фото: Historic Environment Scotland
Это может быть один из самых древних громоотводов на планете.

Исследователи, работающие на островной цепи Внешних Гебридских островов у западного побережья Шотландии, обнаружили свидетельства ранее неизвестного каменного памятника, расположенного в непосредственной близости от знаменитого «шотландского Стоунхенджа» – стоячих камней Калланиша (Callanais Standing Stones), мегалитического сооружения, построенного около 5000 лет назад в период неолита на острове Льюис.

Открытие, сделанное исследователями из «Проекта виртуальной реконструкции Калланиша», предполагает, что каменные памятники были каким-то образом связаны с мощными природными силами и, возможно, вдохновлены ими. Молнии, похоже, производили впечатление на людей неолита, которые возвели эти сооружения. Подробности открытия были опубликованы в научном журнале Remote Sensing.

Археолог Ричард Бейтс из Университета Сент-Эндрюс и его коллеги искали доказательства существования неизвестных каменных кругов, захороненных возле Калланиша, поскольку ранее были отмечены более десятка мест, представляющих собой малые круги камней, ведущих к этому возможному главному памятнику.

Эти участки в настоящее время затоплены торфяными болотами, которые покрывают значительную часть территории. Исследователи использовали многочисленные неинвазивные методы дистанционного зондирования, чтобы исследовать то, что находилось под болотами.

Мегалитический памятник в Шотландии
C. R. Bates et al., 2019 Магнитная аномалия, или магнитный градиент, выглядит как большая звездообразная структура. Зеленые кружки показывают предыдущие местоположения стоящих камней, а красный кружок показывает одиноко стоящий камень.

В результате исследователи обнаружили один-единственный каменный монумент, расположенный на холме, возвышающийся над Большим кругом Калланиша. Геофизический анализ показывает, что одинокий камень тоже когда-то был частью круга вертикально установленных камней.

Более того, сканирование показало наличие в центре этого круга большой магнитной аномалии, датированной 4000 лет назад. Согласно новому исследованию, эта магнитная аномалия была образована либо одним большим ударом молнии, либо серией небольших ударов, поражающих одно и то же место.

«Подобные метки редки, потому что удары молний распространяются вдоль самого верхнего слоя земной поверхности. Четкость следа говорит о том, что он возник до того, как торф поглотил это место более 3000 лет назад», – Тим Роб, соавтор исследования из Университета Сент-Эндрюс.

Исследователи не смогли достоверно определить, произошел ли удар одной или нескольких молний до или после того, как был построен каменный круг. Однако Бейтс утверждает, что свидетельство удара молнии в центре этого каменного круга «вряд ли случайно».

«Это замечательный признак того, что силы природы могли быть тесно связаны с повседневной жизнью и верованиями ранних фермерских общин на острове», – отмечает Бейтс.

Ученые полагают, что строительство каменного круга, намеренно расположенного в доминирующем положении над комплексом памятников Калланиша, могло быть преднамеренно совершено для привлечения ударов молний.

Как правило, строительство мегалитических мест, таких как Калланиш, объясняется, в частности, сменой времен года и положением Солнца. Новое исследование интересно тем, что молния – ранее недооцененное природное явление в развитии подобных доисторических памятников – также могла играть важную роль.