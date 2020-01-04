В Шотландии обнаружили доисторический каменный памятник, построенный для привлечения молний

Исследователи, работающие на островной цепи Внешних Гебридских островов у западного побережья Шотландии, обнаружили свидетельства ранее неизвестного каменного памятника, расположенного в непосредственной близости от знаменитого «шотландского Стоунхенджа» – стоячих камней Калланиша (Callanais Standing Stones), мегалитического сооружения, построенного около 5000 лет назад в период неолита на острове Льюис.

Открытие, сделанное исследователями из «Проекта виртуальной реконструкции Калланиша», предполагает, что каменные памятники были каким-то образом связаны с мощными природными силами и, возможно, вдохновлены ими. Молнии, похоже, производили впечатление на людей неолита, которые возвели эти сооружения. Подробности открытия были опубликованы в научном журнале Remote Sensing.

Археолог Ричард Бейтс из Университета Сент-Эндрюс и его коллеги искали доказательства существования неизвестных каменных кругов, захороненных возле Калланиша, поскольку ранее были отмечены более десятка мест, представляющих собой малые круги камней, ведущих к этому возможному главному памятнику.

Эти участки в настоящее время затоплены торфяными болотами, которые покрывают значительную часть территории. Исследователи использовали многочисленные неинвазивные методы дистанционного зондирования, чтобы исследовать то, что находилось под болотами.