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Наука

В США вскрыли капсулу с лунным грунтом, хранившуюся 47 лет

07 ноября 2019
Капсула с реголитом
Фото: James Blair/NASA
Реголит со спутника нашей планеты был доставлен на Землю участниками программы «Аполлон-17» в 1972 году.

Капсула диаметром в 4 сантиметра была вскрыта учеными из Lunar Curation Laboratory в Хьюстоне. В ней хранился лунный грунт, или реголит, доставленный на землю астронавтами Джином Сернаном и Харрисоном Шмиттом 12 декабря 1972 года. Все это время образцы из капсулы хранились запечатанными и не перемешивались.

В капсуле, получившей номер 73002, содержится 430 грамм лунного материала, собранного у края кратера Лара.

«Сегодня мы можем делать измерения, которые были просто невозможны во времена программы Аполлон», – Сара Ноубл, научный сотрудник NASA.

По мнению исследователей, анализ этих образцов максимизирует научную ценность программы «Аполлон» и поможет новому поколению ученых усовершенствовать методики и помочь будущим исследователям подготовиться к миссиям на Луну, которые запланированы в 2020-х годах.

В марте NASA выбрало девять научных групп для изучения лунного грунта с использованием новейших технологий, включающих трехмерную визуализацию, масс-спектрометрию и микротомию сверхвысокого разрешения.

Вскрытие капсулы проводилось внутри специального научного ящика, заполненного сверхчистым сухим азотом.

За период с 1969 по 1972 год шесть экспедиций по программе «Аполлон» доставили на Землю в общей сложности 382 килограмма обломков лунных пород, песка и пыли из шести различных районов спутника нашей планеты.

В настоящее время NASA хранит более 75% доставленных на Землю с Луны образцов в нетронутом состоянии.

Второй образец из этой же партии будет распечатан в январе будущего года.