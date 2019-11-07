В США вскрыли капсулу с лунным грунтом, хранившуюся 47 лет

Вскрытие капсулы проводилось внутри специального научного ящика, заполненного сверхчистым сухим азотом.

За период с 1969 по 1972 год шесть экспедиций по программе «Аполлон» доставили на Землю в общей сложности 382 килограмма обломков лунных пород, песка и пыли из шести различных районов спутника нашей планеты.

В настоящее время NASA хранит более 75% доставленных на Землю с Луны образцов в нетронутом состоянии.

Второй образец из этой же партии будет распечатан в январе будущего года.