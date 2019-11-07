В США вскрыли капсулу с лунным грунтом, хранившуюся 47 лет

Капсула диаметром в 4 сантиметра была вскрыта учеными из Lunar Curation Laboratory в Хьюстоне. В ней хранился лунный грунт, или реголит, доставленный на землю астронавтами Джином Сернаном и Харрисоном Шмиттом 12 декабря 1972 года. Все это время образцы из капсулы хранились запечатанными и не перемешивались.
В капсуле, получившей номер 73002, содержится 430 грамм лунного материала, собранного у края кратера Лара.
По мнению исследователей, анализ этих образцов максимизирует научную ценность программы «Аполлон» и поможет новому поколению ученых усовершенствовать методики и помочь будущим исследователям подготовиться к миссиям на Луну, которые запланированы в 2020-х годах.
В марте NASA выбрало девять научных групп для изучения лунного грунта с использованием новейших технологий, включающих трехмерную визуализацию, масс-спектрометрию и микротомию сверхвысокого разрешения.
Вскрытие капсулы проводилось внутри специального научного ящика, заполненного сверхчистым сухим азотом.
За период с 1969 по 1972 год шесть экспедиций по программе «Аполлон» доставили на Землю в общей сложности 382 килограмма обломков лунных пород, песка и пыли из шести различных районов спутника нашей планеты.
В настоящее время NASA хранит более 75% доставленных на Землю с Луны образцов в нетронутом состоянии.
Второй образец из этой же партии будет распечатан в январе будущего года.