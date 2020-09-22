В Тасмании на мели оказались почти 270 гринд. Треть из них уже погибла

Две большие стаи обыкновенных гринд (Globicephala melas) застряли на отмелях в гавани Маккуори на малонаселенном западном побережье Тасмании, и уже около 90 этих животных погибло. Остальных все еще пытаются спасти около 60 человек, включая волонтеров и местных рыбаков.
Обыкновенная гринда — морское млекопитающее из рода гринды (Globicephala) семейства дельфиновые (Delphinidae). Этих животных также называют черный дельфин, шароголовый дельфин или круглоголовый кит. Гринды — социальные животные, живущие в стаях. Обычно такие стаи включают от 10 до 50 особей, но иногда насчитывают больше тысячи.
По оценкам спасателей, на тасманском берегу оказалось около 270 гринд. Морской биолог Крис Карлайон сказал, что около трети из них были мертвы к вечеру понедельника, и что спасение выживших будет «сложной задачей, которая, вероятно, займет несколько дней».
Доступ к животным возможен только на лодке, что ограничивает количество спасателей, которые могут добраться до них. Они борются с холодными и дождливыми условиями, а также с необычными приливами в гавани.
По словам Карлайона, многие из гринд погружены в воду лишь частично, но должны выжить в течение нескольких дней, которые потребуются спасателям, чтобы освободить их. Однако биолог заметил, что команде все равно придется выбирать, отдавая приоритет самым здоровым и доступным особям.
Пока неизвестно, что стало причиной попадания гринд в ловушку, но Карлайон предполагает, что стаи могли кормиться вблизи береговой линии, а затем последовали за одной или двумя сбившимися с пути особями.
Карен Стокин, эксперт по морским млекопитающим из новозеландского Университета Мэсси, говорит, что Тасмания давно считается ловушкой для больших стай морских млекопитающих. По ее словам, хотя гринды в основном более выносливы, чем другие виды, спасателям нужно поторопиться, поскольку животные могут перегреться, а их органы могут повредиться за пределами естественной среды.
Эксперты отмечают, что, хотя массовые выбросы китов на берег случаются на Тасмании относительно часто, такая большая группа не наблюдалась в этом районе уже более десяти лет.