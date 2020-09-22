В Тасмании на мели оказались почти 270 гринд. Треть из них уже погибла

Доступ к животным возможен только на лодке, что ограничивает количество спасателей, которые могут добраться до них. Они борются с холодными и дождливыми условиями, а также с необычными приливами в гавани.

По словам Карлайона, многие из гринд погружены в воду лишь частично, но должны выжить в течение нескольких дней, которые потребуются спасателям, чтобы освободить их. Однако биолог заметил, что команде все равно придется выбирать, отдавая приоритет самым здоровым и доступным особям.

Пока неизвестно, что стало причиной попадания гринд в ловушку, но Карлайон предполагает, что стаи могли кормиться вблизи береговой линии, а затем последовали за одной или двумя сбившимися с пути особями.

Карен Стокин, эксперт по морским млекопитающим из новозеландского Университета Мэсси, говорит, что Тасмания давно считается ловушкой для больших стай морских млекопитающих. По ее словам, хотя гринды в основном более выносливы, чем другие виды, спасателям нужно поторопиться, поскольку животные могут перегреться, а их органы могут повредиться за пределами естественной среды.

Эксперты отмечают, что, хотя массовые выбросы китов на берег случаются на Тасмании относительно часто, такая большая группа не наблюдалась в этом районе уже более десяти лет.