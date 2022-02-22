В тающем леднике обнаружили древние орудия для охоты на оленей

Норвежским археологам удалось обнаружить наконечники стрел и другие приспособления для охоты на оленей.

В Норвегии при обследовании тающего ледника обнаружили древние артефакты охоты на оленей. Находка была сделана в ходе археологической миссии «Секреты льда», сообщает Science Norway.

Проект «Секреты льда» работает уже четыре года, а первые артефакты были обнаружены на леднике еще в 2013 году. За почти 10 лет археологи нашли там предметы разных эпох, включая пару хорошо сохранившихся лыж.

Свежие находки на затерянном горном перевале в Лендбреене оказались связаны с охотой. Среди них — пять наконечников длинных железных стрел, причем три были воткнуты в кости северных оленей. Также была обнаружена древняя горная тропа. Судя по всему, этот перевал был традиционным местом охоты на таких животных.

Один из наконечников, найденных в Норвегии, относится к редкому типу оружия — ранее археологам удавалось найти подобный лишь однажды, в могиле, датируемой 550-600 годами нашей эры. Еще два, предположительно, были изготовлены около 800 года до нашей эры, два последних относятся к железному веку. Более точная датировка станет известна чуть позже, после проведения экспертизы и анализа ДНК оленьих костей.

Также в леднике находились длинные палки, которые в древности изготавливались для отпугивания животных. Они же применялись для загона оленей в ловушки, сложенные из камней. К верхушке палок крепился подвижный предмет, например, флажок, развевавшийся на ветру, — и охотники втыкали их в землю, выстраивая тропу, по которой олени бежали в загон.

Ранее археологам удалось найти и саму ловушку: она была аккуратно сложена из крупных камней. Охотники, вооруженные луками и копьями, терпеливо поджидали там оленей, которых «вела» группа загонщиков. Тогда это был единственный способ добыть оленя, поскольку животные не подпускали к себе людей и убегали прочь при малейшем звуке.

Тем временем в Великобритании нашли средневековый оберег с магической надписью.