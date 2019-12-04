В Тихом океане обнаружили новый вулкан

Специфические (petit-spot) вулканические сооружения — относительно новое явление на Земле. Впервые они (объемом от 0,005 до 1 км³) были обнаружены в 2006 году около Японского желоба, расположенного к северо-востоку от Японии. Их выявили японские ученые на площади разных сегментов тектонических плит, примыкающих к Курильскому желобу.

Возникновение petit-spot вулканов связывают с деформацией фрагментов тектонических плит у края желоба и глубинным (астеносферным) источником их магм. Когда тектонические плиты погружаются все глубже в верхнюю мантию Земли, на месте изгиба плиты возникают трещины, вызывая извержение этих вулканов.