В Тихом океане обнаружили новый вулкан

Специфические (petit-spot) вулканические сооружения — относительно новое явление на Земле. Впервые они (объемом от 0,005 до 1 км³) были обнаружены в 2006 году около Японского желоба, расположенного к северо-востоку от Японии. Их выявили японские ученые на площади разных сегментов тектонических плит, примыкающих к Курильскому желобу.
Возникновение petit-spot вулканов связывают с деформацией фрагментов тектонических плит у края желоба и глубинным (астеносферным) источником их магм. Когда тектонические плиты погружаются все глубже в верхнюю мантию Земли, на месте изгиба плиты возникают трещины, вызывая извержение этих вулканов.
Новый petit-spot вулкан был найден в западной части Тихого океана, недалеко от острова Минамиторисима — самой восточной точки Японии — исследователями из Университета Тохоку во главе с доцентом Наото Хирано из Центра исследований Северо-Восточной Азии. Ученые полагают, что вулкан извергся менее 3 миллионов лет назад из-за субдукции Тихоокеанской плиты вглубь мантии Марианского желоба. Ранее считалось, что в этом районе есть лишь подводные горы и острова, образовавшиеся 70-140 миллионов лет назад.
Исследовательская группа подозревала присутствие petit-spot вулкана после изучения батиметрических данных, собранных береговой охраной Японии. Подтвердить его наличие удалось с помощью анализа горных пород, собранных пилотируемым подводным аппаратом Shnkai6500 (способным погружаться на глубину 6500 метров, где и находится вулкан). Профессор Хирано и его команда продолжат исследовать этот район, поскольку данные картографии показывают, что обнаруженный вулкан может быть частью скопления.