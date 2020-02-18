В Великобритании нашли массовое захоронение жертв «черной смерти»

Расположение скелетов указывало на то, что они были захоронены в одно и то же время. Археологи датировали захоронение XIV веком и поняли, что наткнулись на братскую могилу. Анализ ДНК из зубов умерших, показал, что они стали жертвой чумы.

Исследователи считают, что монастырь служил больницей во время пандемии. Многие отчаявшиеся люди шли туда, потому что им больше некуда было пойти. Доктор Хью Уилмотт, ведущий автор исследования, говорит, что «церковь была на переднем крае борьбы с этой болезнью». Как результат, многие монахи в аббатстве Торнтон умерли, ухаживая за больными. Уилмотт считает, что священники и монахи, вероятно, имели самый высокий уровень смертности среди всех групп населения в то время.

Авторы работы отмечают, что с умершими обращались очень уважительно и бережно. Тела покойников, по всей видимости, были уложены в саваны и аккуратно распределены по братской могиле. Те, кто отправлялся в больницу в монастыре знали, что не будут исцелены или спасены. Учитывая медицинские знания того времени, монахи ничего не могли сделать, кроме как предложить утешение страдающим. Помимо утешения, больные искали достойной христианской смерти и погребения.

Как отмечает Уилмотт, захоронение, расположенное при монастыре, наглядно демонстрирует ужасы «черной смерти» и ее влияние на сельскую общину. Это показывает, что их опыт в целом был аналогичен опыту в городских центрах.

Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Antiquity.