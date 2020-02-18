В Великобритании нашли массовое захоронение жертв «черной смерти»

Название «черная смерть» прочно закрепилось за пандемией чумы, бушевавшей в Европе в XIV веке, пик которой пришелся на 1346-1353 годы. Жертвами болезни стали десятки миллионов людей: по разным оценкам, от чумы погибло от 30 до 60 процентов населения Старого Света.
Археологические раскопки показывают различия в способах захоронения жертв чумы между городскими и сельскими районами. Существует предположение, что деревни с меньшим населением лучше справлялись с погребением умерших и не нуждались в массовых захоронениях. Недавние раскопки в аббатстве Торнтон, в Линкольншире на севере Англии бросают вызов такому пониманию.
Археологи из Шеффилдского университета сосредоточили внимание на насыпи, которая находилась за стенами монастыря. Предполагалось, что там могут находиться следы средневековых построек, однако исследователи сразу же обнаружили сочлененные человеческие останки 48 мужчин, женщин и детей.
Расположение скелетов указывало на то, что они были захоронены в одно и то же время. Археологи датировали захоронение XIV веком и поняли, что наткнулись на братскую могилу. Анализ ДНК из зубов умерших, показал, что они стали жертвой чумы.
Исследователи считают, что монастырь служил больницей во время пандемии. Многие отчаявшиеся люди шли туда, потому что им больше некуда было пойти. Доктор Хью Уилмотт, ведущий автор исследования, говорит, что «церковь была на переднем крае борьбы с этой болезнью». Как результат, многие монахи в аббатстве Торнтон умерли, ухаживая за больными. Уилмотт считает, что священники и монахи, вероятно, имели самый высокий уровень смертности среди всех групп населения в то время.
Авторы работы отмечают, что с умершими обращались очень уважительно и бережно. Тела покойников, по всей видимости, были уложены в саваны и аккуратно распределены по братской могиле. Те, кто отправлялся в больницу в монастыре знали, что не будут исцелены или спасены. Учитывая медицинские знания того времени, монахи ничего не могли сделать, кроме как предложить утешение страдающим. Помимо утешения, больные искали достойной христианской смерти и погребения.
Как отмечает Уилмотт, захоронение, расположенное при монастыре, наглядно демонстрирует ужасы «черной смерти» и ее влияние на сельскую общину. Это показывает, что их опыт в целом был аналогичен опыту в городских центрах.
Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Antiquity.