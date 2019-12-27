В Якутии найдена мумия древнего лемминга. Грызун в таком состоянии – большая редкость

Летом 2016 года ученица якутской гимназии нашла на берегу реки Тирехтях мёрзлый мумифицированный труп ископаемого животного. Он находился на участке, где ранее проводился сбор мамонтового бивня, в большой полости, которая образовалась в результате размывания льдистых пород. Сейчас палеонтологи представили итоги исследования ископаемых останков.
Возраст мумии составляет около 41 тысячи лет. Животное замерзло в вытянутом положении: его передние лапки прижаты к телу, а голова повернута влево. На тушке остался мех и уцелел почти весь скелет, за исключением бедренных костей. Кожа на животе была надорвана, и вода, вымыв внутренние органы, заполнила пустоты грунтом.
Идентифицировать находку удалось по зубам и скелету: животное относится к роду настоящих леммингов (Lemmus). В вечной мерзлоте находят много ископаемых останков: условия позволяют замедлить процесс разложения. Однако мумифицированные грызуны — большая редкость; ученым известно лишь несколько образцов. Древнейшим из плейстоценовых грызунов стал копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus), обнаруженный в 2012 году: ему больше 50 тысяч лет, а останки настоящего лемминга — самые древние для этого рода.
Ученые описали мумию лемминга возрастом более 40 тысяч лет, найденную в Якутии— News.Ykt.Ru (@NewsYktRu) December 27, 2019
Данная находка является единственной известной на данный момент мумией настоящего лемминга, сохранившейся с плейстоцена.
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Во времена плиоцена (5,3–2,6 млн. лет назад) лемминги обособились от других хомякообразных на территории современной северной Монголии, после чего расселились по нынешним ареалам. В России наиболее распространен сибирский лемминг (Lemmus sibiricus), а также встречаются норвежский (Lemmus lemmus), желтобрюхий (Lemmus trimucronatus), амурский (Lemmus amurensis) и другие виды.
Молекулярно-генетический анализ и внешний вид мумифицированного грызуна позволяют соотнести его с современными сибирскими леммингами. Эволюция этого вида и пути миграции до сих пор точно не установлены, и находка позволяет узнать об этом больше.