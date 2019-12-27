В Якутии найдена мумия древнего лемминга. Грызун в таком состоянии – большая редкость

Летом 2016 года ученица якутской гимназии нашла на берегу реки Тирехтях мёрзлый мумифицированный труп ископаемого животного. Он находился на участке, где ранее проводился сбор мамонтового бивня, в большой полости, которая образовалась в результате размывания льдистых пород. Сейчас палеонтологи представили итоги исследования ископаемых останков.

Возраст мумии составляет около 41 тысячи лет. Животное замерзло в вытянутом положении: его передние лапки прижаты к телу, а голова повернута влево. На тушке остался мех и уцелел почти весь скелет, за исключением бедренных костей. Кожа на животе была надорвана, и вода, вымыв внутренние органы, заполнила пустоты грунтом.

Идентифицировать находку удалось по зубам и скелету: животное относится к роду настоящих леммингов (Lemmus). В вечной мерзлоте находят много ископаемых останков: условия позволяют замедлить процесс разложения. Однако мумифицированные грызуны — большая редкость; ученым известно лишь несколько образцов. Древнейшим из плейстоценовых грызунов стал копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus), обнаруженный в 2012 году: ему больше 50 тысяч лет, а останки настоящего лемминга — самые древние для этого рода.