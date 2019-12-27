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Наука

В Якутии найдена мумия древнего лемминга. Грызун в таком состоянии – большая редкость

Анастасия Баринова
27 декабря 2019
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Фото: А.В.Лопатин/«Доклады Академии наук»
Открытие случайно совершила школьница.

Летом 2016 года ученица якутской гимназии нашла на берегу реки Тирехтях мёрзлый мумифицированный труп ископаемого животного. Он находился на участке, где ранее проводился сбор мамонтового бивня, в большой полости, которая образовалась в результате размывания льдистых пород. Сейчас палеонтологи представили итоги исследования ископаемых останков.

Возраст мумии составляет около 41 тысячи лет. Животное замерзло в вытянутом положении: его передние лапки прижаты к телу, а голова повернута влево. На тушке остался мех и уцелел почти весь скелет, за исключением бедренных костей. Кожа на животе была надорвана, и вода, вымыв внутренние органы, заполнила пустоты грунтом.

Идентифицировать находку удалось по зубам и скелету: животное относится к роду настоящих леммингов (Lemmus). В вечной мерзлоте находят много ископаемых останков: условия позволяют замедлить процесс разложения. Однако мумифицированные грызуны — большая редкость; ученым известно лишь несколько образцов. Древнейшим из плейстоценовых грызунов стал копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus), обнаруженный в 2012 году: ему больше 50 тысяч лет, а останки настоящего лемминга — самые древние для этого рода.

Во времена плиоцена (5,3–2,6 млн. лет назад) лемминги обособились от других хомякообразных на территории современной северной Монголии, после чего расселились по нынешним ареалам. В России наиболее распространен сибирский лемминг (Lemmus sibiricus), а также встречаются норвежский (Lemmus lemmus), желтобрюхий (Lemmus trimucronatus), амурский (Lemmus amurensis) и другие виды. 

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Молекулярно-генетический анализ и внешний вид мумифицированного грызуна позволяют соотнести его с современными сибирскими леммингами. Эволюция этого вида и пути миграции до сих пор точно не установлены, и находка позволяет узнать об этом больше.