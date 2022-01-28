В Японии разработали вакцину от старения
Исследователи разработали и протестировали на мышах новую антивозрастную вакцину, которая очищает дисфункциональные клетки, увеличивая продолжительность жизни и улучшая здоровье.
Старение связано с накопленем деградирующих клеток, которые перестали делиться. В новом исследовании ученые из Японии определили белок, специфичный для этих клеток, и разработали вакцину, которая может их уничтожить.
Клетки не могут делиться вечно – в конце концов они накапливают слишком много повреждений ДНК из-за стресса окружающей среды, поэтому организм отключает их и помечает, чтобы иммунная система их очистила. Похоже, это эволюционный защитный механизм против превращения клеток в раковые.
Однако даже иммунные клетки не застрахованы от этого процесса, и по мере того, как они сами стареют, иммунная система постепенно теряет способность уничтожать стареющие клетки. По мере того, как эти неактивные клетки накапливаются в организме, они способствуют возникновению симптомов старения и связанных с ним болезней.
В последние годы ученые экспериментировали с новым классом лекарств, называемых сенолитиками, которые удаляют эти нефункционирующие клетки. Они продемонстрировали многообещающее замедление последствий старения, увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья.
Для нового исследования ученые решили найти способ точнее нацеливаться на стареющие клетки, оставляя здоровые клетки нетронутыми. Изучая экспрессию генов в стареющих клетках, команда впервые идентифицировала белок под названием GPNMB, который экспрессируется в этих умерших клетках на высоком уровне. Этот белок также был обнаружен в высоких концентрациях у пациентов с атеросклерозом, болезнью, связанной со старением.
Затем исследователи проверили, что произойдет, если этот белок убрать. Команда посадила мышей на диету с высоким содержанием жиров, чтобы ускорить старение, а затем генетически исключила клетки, которые экспрессировали GPNMB. По итогам эксперимента у этих мышей оказалось меньше метаболических нарушений и других молекулярных маркеров старения. Также у них отметили менее выраженные симптомы атеросклероза, чем у контрольной группы грызунов.
Вакцина была протестирована на трех группах: молодых мышах на диете с высоким содержанием жиров, мышах среднего возраста и мышах с болезнью «ускоренного старения», известной как прогерия. Улучшения были отмечены во всех трех группах. Мыши среднего возраста, вакцинированные в возрасте 50 недель, оставались более активными и двигались быстрее, чем грызуны в контрольной группе.
А у вакцинированных мышей с прогерией средняя продолжительность жизни оказалась значительно выше, чем у невакцинированных животных, причем эффект был более выражен у самцов мышей.
Предстоит еще много работы, чтобы эту технологию можно было применять к людям. Кроме того, вероятно, GPNMB не является единственным ключом в борьбе со старением.
«Мы предполагаем, что существует гораздо больше сеноантигенов, которые продуцируются другими видами стареющих клеток. Благодаря дополнительным исследованиям мы сможем предоставить пациентам индивидуальную генную терапию старения в зависимости от распространенности различных типов стареющих клеток в их организме», – заключает ведущий автор исследования Тору Минамино из Университета Хунтендо.