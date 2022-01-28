В Японии разработали вакцину от старения

Исследователи разработали и протестировали на мышах новую антивозрастную вакцину, которая очищает дисфункциональные клетки, увеличивая продолжительность жизни и улучшая здоровье.

Старение связано с накопленем деградирующих клеток, которые перестали делиться. В новом исследовании ученые из Японии определили белок, специфичный для этих клеток, и разработали вакцину, которая может их уничтожить.

Клетки не могут делиться вечно – в конце концов они накапливают слишком много повреждений ДНК из-за стресса окружающей среды, поэтому организм отключает их и помечает, чтобы иммунная система их очистила. Похоже, это эволюционный защитный механизм против превращения клеток в раковые.

Однако даже иммунные клетки не застрахованы от этого процесса, и по мере того, как они сами стареют, иммунная система постепенно теряет способность уничтожать стареющие клетки. По мере того, как эти неактивные клетки накапливаются в организме, они способствуют возникновению симптомов старения и связанных с ним болезней.