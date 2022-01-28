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Наука

В Японии разработали вакцину от старения

National Geographic Россия
28 января 2022
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Фото: Pixabay
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Ученые разработали вакцину, специфичную к белку, обнаруженному в стареющих клетках
Фото: Juntendo University
Пока ее протестировали только на мышах.

Исследователи разработали и протестировали на мышах новую антивозрастную вакцину, которая очищает дисфункциональные клетки, увеличивая продолжительность жизни и улучшая здоровье.

Старение связано с накопленем деградирующих клеток, которые перестали делиться. В новом исследовании ученые из Японии определили белок, специфичный для этих клеток, и разработали вакцину, которая может их уничтожить. 

Клетки не могут делиться вечно – в конце концов они накапливают слишком много повреждений ДНК из-за стресса окружающей среды, поэтому организм отключает их и помечает, чтобы иммунная система их очистила. Похоже, это эволюционный защитный механизм против превращения клеток в раковые.

Однако даже иммунные клетки не застрахованы от этого процесса, и по мере того, как они сами стареют, иммунная система постепенно теряет способность уничтожать стареющие клетки. По мере того, как эти неактивные клетки накапливаются в организме, они способствуют возникновению симптомов старения и связанных с ним болезней.

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В последние годы ученые экспериментировали с новым классом лекарств, называемых сенолитиками, которые удаляют эти нефункционирующие клетки. Они продемонстрировали многообещающее замедление последствий старения, увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья. 

Для нового исследования ученые решили найти способ точнее нацеливаться на стареющие клетки, оставляя здоровые клетки нетронутыми. Изучая экспрессию генов в стареющих клетках, команда впервые идентифицировала белок под названием GPNMB, который экспрессируется в этих умерших клетках на высоком уровне. Этот белок также был обнаружен в высоких концентрациях у пациентов с атеросклерозом, болезнью, связанной со старением.

Затем исследователи проверили, что произойдет, если этот белок убрать. Команда посадила мышей на диету с высоким содержанием жиров, чтобы ускорить старение, а затем генетически исключила клетки, которые экспрессировали GPNMB. По итогам эксперимента у этих мышей оказалось меньше метаболических нарушений и других молекулярных маркеров старения. Также у них отметили менее выраженные симптомы атеросклероза, чем у контрольной группы грызунов.

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Juntendo University Диаграмма, описывающая, как работает новая антивозрастная вакцина

Вакцина была протестирована на трех группах: молодых мышах на диете с высоким содержанием жиров, мышах среднего возраста и мышах с болезнью «ускоренного старения», известной как прогерия. Улучшения были отмечены во всех трех группах. Мыши среднего возраста, вакцинированные в возрасте 50 недель, оставались более активными и двигались быстрее, чем грызуны в контрольной группе.

А у вакцинированных мышей с прогерией средняя продолжительность жизни оказалась значительно выше, чем у невакцинированных животных, причем эффект был более выражен у самцов мышей.

Предстоит еще много работы, чтобы эту технологию можно было применять к людям. Кроме того, вероятно, GPNMB не является единственным ключом в борьбе со старением. 

«Мы предполагаем, что существует гораздо больше сеноантигенов, которые продуцируются другими видами стареющих клеток. Благодаря дополнительным исследованиям мы сможем предоставить пациентам индивидуальную генную терапию старения в зависимости от распространенности различных типов стареющих клеток в их организме», – заключает ведущий автор исследования Тору Минамино из Университета Хунтендо. 

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