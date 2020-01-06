Венера признана второй вулканически активной планетой после своей сестры

Радарные снимки с космического корабля Magellan NASA в начале 1990-х годов показали, что соседняя к нам планета представляет собой мир вулканов и обширных лавовых потоков. В 2000-х годах орбитальный аппарат Venus Express Европейского космического агентства (ESA) пролил новый свет на вулканизм на Венере, измерив количество инфракрасного света, излучаемого частью поверхности Венеры (в ночное время). Эти новые данные позволили ученым определить, что на планете существуют относительно свежие лавовые потоки, но достоверно определить их возраст до сих пор не удавалось.
Новое исследование, проведенное Ассоциацией космических исследований университетов (USRA), показывает, что потокам лавы на Венере может быть всего несколько лет.
Филиберто и его коллеги воссоздали горячую кислотную атмосферу Венеры в лаборатории, чтобы понять, как наблюдаемые минералы планеты изменяются со временем. Результаты эксперимента показали, что присутствующий в базальте в значительном количестве минерал — оливин — быстро вступает в реакцию с атмосферой и в течение нескольких недель покрывается минералами оксида железа — магнетитом и гематитом.
Используя данные, полученные с помощью видимого и инфракрасного тепловизионного спектрометра (VIRTIS) на борту Venus Express, исследовавшего вулканический пик Идунн Монс, ученые определили, что наблюдаемые изменения в минералогии в этом месте должны были занять всего несколько лет. Это означает, что Венера — единственная вулканически активная планета Солнечной системы помимо Земли.