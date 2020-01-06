Венера признана второй вулканически активной планетой после своей сестры

Радарные снимки с космического корабля Magellan NASA в начале 1990-х годов показали, что соседняя к нам планета представляет собой мир вулканов и обширных лавовых потоков. В 2000-х годах орбитальный аппарат Venus Express Европейского космического агентства (ESA) пролил новый свет на вулканизм на Венере, измерив количество инфракрасного света, излучаемого частью поверхности Венеры (в ночное время). Эти новые данные позволили ученым определить, что на планете существуют относительно свежие лавовые потоки, но достоверно определить их возраст до сих пор не удавалось.

Новое исследование, проведенное Ассоциацией космических исследований университетов (USRA), показывает, что потокам лавы на Венере может быть всего несколько лет.