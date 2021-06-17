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Наука

Ветряные турбины могут производить больше энергии, если разместить их за холмами

National Geographic Россия
17 июня 2021
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Ученые пришли к неожиданным выводам в новом исследовании.

Инженеры постоянно прилагают усилия, чтобы максимально использовать возможности ветряных турбин, размещая их на гребнях холмов или в нескольких километрах от дикого берега океана.

Однако новое исследование выявило интересную закономерность, которая может открыть новые возможности для производства возобновляемой энергии, демонстрируя, как турбины, расположенные за холмами, могут производить большее количество энергии, чем те, что находятся на открытом пространстве.

Исследование проводилось в Университете Твенте в Нидерландах и имело целью выяснить, как в некоторых обстоятельствах ветряные турбины могут получить выгоду от размещения за холмами. Ученые сделали это с помощью техники аэродинамического моделирования, называемой моделированием больших вихрей.

В основе моделирования лежала турбина высотой 90 метров с 63-метровыми лопастями, расположенная за холмом высотой 90 метров. Команда обнаружила, что при некоторых условиях именно это сочетание компонентов увеличивало выработку энергии турбиной примерно на 24 процента.

«Скорость ветра сразу за холмом ниже, что создает зону низкого давления. Эта зона низкого давления засасывает воздух сверху, где ветер намного сильнее, чем тот, что дует ближе к земле», – Ричард Стивенс, соавтор исследования.

Этот эффект сочетается с другим, связанным с изменением направления ветра, когда он дует над холмом, что увеличивает интенсивность сил, движущихся по турбине.

Однако у этого явления есть и побочный эффект, отмечают ученые. Моделирование показывает, усиление ветра приводит к увеличению турбулентности, что приведет к большему износу турбин. В настоящий момент исследователи оценивают, перевешивают ли преимущества от размещения турбин за холмом указанные недостатки.

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