Ветряные турбины могут производить больше энергии, если разместить их за холмами

Инженеры постоянно прилагают усилия, чтобы максимально использовать возможности ветряных турбин, размещая их на гребнях холмов или в нескольких километрах от дикого берега океана.

Однако новое исследование выявило интересную закономерность, которая может открыть новые возможности для производства возобновляемой энергии, демонстрируя, как турбины, расположенные за холмами, могут производить большее количество энергии, чем те, что находятся на открытом пространстве.

Исследование проводилось в Университете Твенте в Нидерландах и имело целью выяснить, как в некоторых обстоятельствах ветряные турбины могут получить выгоду от размещения за холмами. Ученые сделали это с помощью техники аэродинамического моделирования, называемой моделированием больших вихрей.

В основе моделирования лежала турбина высотой 90 метров с 63-метровыми лопастями, расположенная за холмом высотой 90 метров. Команда обнаружила, что при некоторых условиях именно это сочетание компонентов увеличивало выработку энергии турбиной примерно на 24 процента.