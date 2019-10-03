Внутри космического корабля Starship: видео

Несколько дней назад основатель компании SpaceX Илон Маск представил прототип космического корабля Starship, который может перевозить людей и грузы на Луну или даже на Марс. Согласно его заявлению, корабль будет многоразовым: в течение первого испытательного полета он проведет в космосе около двух месяцев, поднявшись на высоту около 20 километров, после чего вернется на Землю.
Испытания Starship Mk1 пройдут в ближайшие месяцы, а пока можно заглянуть внутрь звездолета: впервые можно увидеть, как выглядит его грузовой отсек. Для того, чтобы компенсировать вес двигателя сзади, в верхней части установлены коллекторные баки.
Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2019
По планам, к 2021 году новый космический корабль должен начать транспортировку в космос грузов, например, спутников.
Посмотрите, как проходит испытания двигатель космического корабля Starship.