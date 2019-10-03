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Наука

Внутри космического корабля Starship: видео

Анастасия Баринова
03 октября 2019
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Фото: SpaceX
Илон Маск показал, как выглядит грузовой отсек нового межпланетного корабля.

Несколько дней назад основатель компании SpaceX Илон Маск представил прототип космического корабля Starship, который может перевозить людей и грузы на Луну или даже на Марс. Согласно его заявлению, корабль будет многоразовым: в течение первого испытательного полета он проведет в космосе около двух месяцев, поднявшись на высоту около 20 километров, после чего вернется на Землю.

Испытания Starship Mk1 пройдут в ближайшие месяцы, а пока можно заглянуть внутрь звездолета: впервые можно увидеть, как выглядит его грузовой отсек. Для того, чтобы компенсировать вес двигателя сзади, в верхней части установлены коллекторные баки.

По планам, к 2021 году новый космический корабль должен начать транспортировку в космос грузов, например, спутников.

Посмотрите, как проходит испытания двигатель космического корабля Starship.