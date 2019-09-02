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Наука

Внутри метеорита обнаружен минерал, ранее не встречавшийся в природе

National Geographic Россия
02 сентября 2019
Уэддербернский метеорит
Редкая форма минерала карбида железа получила название эдскоттит.

Ученые обнаружили новый минерал, который никогда ранее не встречался в природе. Он был найден внутри метеорита, который в эпоху золотой лихорадки обнаружили недалеко от австралийского городка Уэддерберн.

Камень весом 210 граммов был найден еще в 1951 году, но на протяжении десятилетий ученым не удавалось раскрыть секреты находки.

Современные анализы показали, что в куске метеорита содержатся следы золота, а также редких минералов, таких как камацит, шрейберзит, тэнит и троилит. Теперь в этот список занесен и эдскоттит.

Минерал назван в честь эксперта по метеоритам и космохимика Эдварда Скотта из Гавайского университета. Он представляет из себя уникальный карбид железа. Синтетическая версия минерала известна на протяжении десятилетий, но ученые еще не встречали его образцы естественного происхождения.

Ученые предполагают, что минерал образовался в расплавленном ядре древней давно разрушенной планеты.

«Давным-давно эта злополучная планета могла подвергнуться колоссальному космическому столкновению с другой планетой или астероидом. В результате она взорвалась и разлетелась на части. Спустя миллионы лет один ее фрагмент случайно оказался в Уэддербене, и наше понимание Вселенной стало богаче», – сказал австралийский палеонтолог Джеффри Боннинг из Австралийского национального университета.

Почитайте об уникальном минерале, недавно открытом в России. 

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