Внутри метеорита обнаружен минерал, ранее не встречавшийся в природе

Ученые обнаружили новый минерал, который никогда ранее не встречался в природе. Он был найден внутри метеорита, который в эпоху золотой лихорадки обнаружили недалеко от австралийского городка Уэддерберн.
Камень весом 210 граммов был найден еще в 1951 году, но на протяжении десятилетий ученым не удавалось раскрыть секреты находки.
Современные анализы показали, что в куске метеорита содержатся следы золота, а также редких минералов, таких как камацит, шрейберзит, тэнит и троилит. Теперь в этот список занесен и эдскоттит.
“Scientists have discovered a new mineral, one never before seen in nature, lodged inside a meteorite found near Wedderburn in central Victoria.— Belinda Barnet (@manjusrii) August 31, 2019
Edscottite! https://t.co/j8tt9xqRDn
Минерал назван в честь эксперта по метеоритам и космохимика Эдварда Скотта из Гавайского университета. Он представляет из себя уникальный карбид железа. Синтетическая версия минерала известна на протяжении десятилетий, но ученые еще не встречали его образцы естественного происхождения.
Ученые предполагают, что минерал образовался в расплавленном ядре древней давно разрушенной планеты.
«Давным-давно эта злополучная планета могла подвергнуться колоссальному космическому столкновению с другой планетой или астероидом. В результате она взорвалась и разлетелась на части. Спустя миллионы лет один ее фрагмент случайно оказался в Уэддербене, и наше понимание Вселенной стало богаче», – сказал австралийский палеонтолог Джеффри Боннинг из Австралийского национального университета.
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