Внутри метеорита обнаружен минерал, ранее не встречавшийся в природе

Ученые обнаружили новый минерал, который никогда ранее не встречался в природе. Он был найден внутри метеорита, который в эпоху золотой лихорадки обнаружили недалеко от австралийского городка Уэддерберн.

Камень весом 210 граммов был найден еще в 1951 году, но на протяжении десятилетий ученым не удавалось раскрыть секреты находки.

Современные анализы показали, что в куске метеорита содержатся следы золота, а также редких минералов, таких как камацит, шрейберзит, тэнит и троилит. Теперь в этот список занесен и эдскоттит.