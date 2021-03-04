Внутри ядра Земли найдены признаки еще одной структуры

Наши знания о том, что находится под земной корой, основаны главным образом на наблюдениях за вулканами и шепоте сейсмических волн. Основываясь на полученных данных, ученые подсчитали, что раскаленное внутреннее ядро ​​с температурами, превышающими 5000 градусов Цельсия, составляет лишь один процент от общего объема Земли.

Теперь Стивенсон и ее коллеги нашли больше доказательств того, что внутреннее ядро ​​Земли может иметь два различных слоя.