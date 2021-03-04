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Наука

Внутри ядра Земли найдены признаки еще одной структуры

National Geographic Россия
04 марта 2021
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Фото: Argonne National Laboratory
Похоже, что внутреннее ядро планеты имеет два различных слоя.

Геофизик Австралийского национального университета Джоан Стивенсон и ее коллеги обнаружили признаки скрытой структуры внутри ядра Земли.

«Традиционно нас учили, что Земля состоит из четырех основных слоев: коры, мантии, внешнего ядра и внутреннего ядра», — Джоан Стивенсон.

Наши знания о том, что находится под земной корой, основаны главным образом на наблюдениях за вулканами и шепоте сейсмических волн. Основываясь на полученных данных, ученые подсчитали, что раскаленное внутреннее ядро ​​с температурами, превышающими 5000 градусов Цельсия, составляет лишь один процент от общего объема Земли.

Теперь Стивенсон и ее коллеги нашли больше доказательств того, что внутреннее ядро ​​Земли может иметь два различных слоя.

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Joanne Stephenson Различия в траекториях сейсмических волн, проходящих через земные слои
«Это очень интересно — и может означать, что нам придется переписывать учебники!», — Джоан Стивенсон.

Исследователям пришлось просмотреть и сопоставить тысячи моделей внутреннего ядра с данными наблюдений о том, как долго сейсмические волны проходят через Землю. Эти данные десятилетиями собирались Международным сейсмологическим центром.

Некоторые модели предполагают, что материал внутреннего ядра направляет сейсмические волны параллельно экватору. Согласно другим, более быстрые волны распространяются вдоль оси вращения Земли.

Новое исследование не показало значительных изменений глубины во внутреннем ядре, зато было обнаружено изменение направления сейсмических волн в 54 градуса. Более быстрое направление волн проходило параллельно оси.

«Мы нашли доказательства, которые могут указывать на изменение структуры железа, составляющего земное ядро», — Джоан Стивенсон.

По ее словам, кристаллы железа в ядре имеют различное структурное расположение в двух разных слоях. Эти новые открытия могут объяснить, почему некоторые экспериментальные данные не соответствуют нашим нынешним моделям строения Земли, пишут исследователи.

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