Внутри ядра Земли найдены признаки еще одной структуры

Геофизик Австралийского национального университета Джоан Стивенсон и ее коллеги обнаружили признаки скрытой структуры внутри ядра Земли.
Наши знания о том, что находится под земной корой, основаны главным образом на наблюдениях за вулканами и шепоте сейсмических волн. Основываясь на полученных данных, ученые подсчитали, что раскаленное внутреннее ядро с температурами, превышающими 5000 градусов Цельсия, составляет лишь один процент от общего объема Земли.
Теперь Стивенсон и ее коллеги нашли больше доказательств того, что внутреннее ядро Земли может иметь два различных слоя.
Исследователям пришлось просмотреть и сопоставить тысячи моделей внутреннего ядра с данными наблюдений о том, как долго сейсмические волны проходят через Землю. Эти данные десятилетиями собирались Международным сейсмологическим центром.
Некоторые модели предполагают, что материал внутреннего ядра направляет сейсмические волны параллельно экватору. Согласно другим, более быстрые волны распространяются вдоль оси вращения Земли.
Новое исследование не показало значительных изменений глубины во внутреннем ядре, зато было обнаружено изменение направления сейсмических волн в 54 градуса. Более быстрое направление волн проходило параллельно оси.
По ее словам, кристаллы железа в ядре имеют различное структурное расположение в двух разных слоях. Эти новые открытия могут объяснить, почему некоторые экспериментальные данные не соответствуют нашим нынешним моделям строения Земли, пишут исследователи.